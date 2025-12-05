scorecardresearch
 
रतन टाटा की सौतेली मां का निधन... 95 साल की थीं, Lakme और ट्रेंट को बनाने में बड़ी भूमिका

रतन टाटा की सौतेली मां सिमोन टाटा का निधन हो गया है. 95 साल की उम्र में उन्‍होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली. उनका जन्‍म जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ था.

नोएल टाटा की मां सिमोन टाटा. (Photo: File/ITG)
स्वर्गीय रतन टाटा की सौतेली मां और Tata Tust के चेयरमैन नोएल टाटा की मां सिमोन टाटा का शुक्रवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में 95 साल की उम्र में निधन हो गया. जिनेवा, स्विट्जरलैंड में पैदा हुईं समोन टाटा पहली बार 1953 में भारत घूमने के लिए आई थीं, तब वे 23 साल की थीं.  

इस दौरान उनकी मुलाकात नवल टाटा से हुई थी, जो एक तलाकशुदा थे और उनसे 26 साल बड़े थे. इसके बाद साल 1955 में दोनों ने शादी कर ली और सिमोन मुंबई में ही रहने लगीं. इसके बाद उनकी भारत के व्यापार और परोपकारी क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाई.

सिमोन टाटा ने लैक्मे को भारत के टॉप फैशन ब्रांड बनाने में एक खास भूमिका निभाई है. साल 1980 के दशक की शुरुआत से ही सिमोन टाटा ने Lakme के चेयरमैन के तौर पर काम किया है. उन्होंने महत्वपूर्ण वर्षों में कंपनी का नेतृत्व किया और इसे भारत के फैशन इंडस्‍ट्रीज में एक घरेलू नाम के रूप में स्थापित करने में मदद की. उनकी देखरेख में Lakme आज का ब्रांड बन गया. टाटा ग्रुप ने साल 1996 में लैक्मे को हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेच दिया. 

टाटा ट्रेंट में भी बड़ा योगदान
हालांकि, लैक्मे की बिक्री के बाद सिमोन ने व्यापार जगत से दूरी नहीं बनाई. उन्होंने इससे मिले अमाउंट का उपयोग रिटेल ग्रुप TGrent के तहत वेस्टसाइड की स्थापना में किया, जो आगे चलकर भारत की सबसे पॉपुलर डिपार्टमेंटल स्टोर चेन में से एक बन गई. इस कदम ने भारतीय रिटेल इंडस्‍ट्री में एक दूरदर्शी के रूप में उनकी विरासत को और मजबूत किया. 

सिमोन टाटा के परोपकारी काम 
नोएल टाटा की मां सिमोन टाटा ने कई परोपकारी काम भी किए हैं. सिमोन टाटा का नेतृत्व उनके व्यावसायिक से आगे तक फैला हुआ था. उन्होंने कई परोपकारी कार्यों में भी योगदान दिया और सर रतन टाटा संस्थान के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. 

कई परोपकारी काम भी किए
टाटा परिवार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि उन्हें भारत के टॉप कॉस्मेटिक ब्रांड के रूप में लक्मे के विकास में उनके योगदान और वेस्टसाइड चेन के साथ फैशन रिटेल की नींव रखने के लिए हमेशा याद किया जाएगा. बयान में उनके पॉजिटिव नजरिए और गहरे संकल्प पर भी प्रकाश डाला गया, जिससे उन्हें अपने जीवन में कई व्यक्तिगत और व्यावसायिक चुनौतियों पर काबू पाने में मदद मिली.सिमोन टाटा का अंतिम संस्कार शनिवार सुबह कोलाबा के कैथेड्रल ऑफ द होली नेम चर्च में होगा, जिसके बाद सुबह 11 बजे प्रार्थना सभा होगी.

