पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में शाही दावत: कश्मीरी वाजवान से रूसी डिश तक होंगी शामिल, भारत दिखाएगा मेहमाननवाजी

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को दो दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया था. आज राष्ट्रपति भवन में पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर रखा गया है.

पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति में आज स्टेट डिनर रखा गया है. (Photo: Reuters))

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने गुरुवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गर्मजोशी भरे स्वागत के साथ अपनी दो दिवसीय भारत यात्रा शुरू की. शुक्रवार यानी आज दूसरे दिन राष्ट्रपति भवन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में एक शाही भोज (डिनर) रखा गया है जिसकी तैयारियां काफी जोरो शोरों पर की गई हैं. बिजनेस, पॉलिटिक्स और कल्चर समेत अलग-अलग क्षेत्र की हस्तियों को इस भोज में आमंत्रित किया गया है.

मिलिट्री बैंड देंगे प्रस्तुति

इंडिया टुडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक, शाम को डिनर के दौरान ज्वाइंट मिलिट्री बैंड भारत और रूस के फेमस गानों की प्रस्तुति देगा. भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के म्यूजिशियन वाला ट्राई-सर्विसेज बैंड 'सारे जहां से अच्छा' और 'कदम कदम बढ़ाए जा' जैसे देशभक्ति गानों की मेलोडी परफॉर्मेंस देगा.

डिनर का मेनू

स्टेट डिनर भारत की विशाल सांस्कृतिक विरासत और मेहमाननवाजी को रूसी नेता को दिखाने का काफी अच्छा अवसर है जिसमें भारत कभी पीछे नहीं रहता. डिनर के मेनू में भारतीय और रूसी व्यंजन दोनों रहेंगे जिसमें कश्मीरी वाजवान (Kashmiri Wazwan) और रूसी बोरश्च (Russian borscht) जैसी डिशेज भी शामिल होंगी. डिनर में 150 से अधिक गेस्ट शामिल होंगे जिसमें सीनियर गवर्मेंट ऑफिसर्स, पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन शामिल होंगे.

क्यों यह भोज रहेगा खास

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए यह स्टेट डिनर भोज भारत-रूस डिप्लोमेटिक कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण इवेंट साबित होगा जो दोनों देशों की मजबूत पार्टनरशिप को दिखाता है. राष्ट्रपति पुतिन का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया तमाम अनिश्चितताओं से घिरी हुई है. पुतिन के इस दौरे से भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी. सुरक्षा, बिजनेस और एनर्जी जैसे क्षेत्रों में दोनों का सहयोग बढ़ेगा जो दोनों देशों के हित में होगा.

2014-2018 में ये था मेनू

2014 में जब पुतिन भारत आए थे तब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनके सम्मान में डिनर रखा था. डिनर में केसर वाला कश्मीरी कहवा, हाक का साग (पालक जैसा) भी शामिल था. इसके साथ ही गलौटी कबाब, मुर्ग धनियावाल कोरमा, बादाम शोरबा, मशरूम, पनीर, अन्य सब्जियां, गुलाब खीर, चीजकेक और ताजे फल भी शामिल थे.

2018 में पुतिन के भारतीय दौरे पर हैदराबाद हाउस में उनके लिए डिनर रखा गया था जिसमें वेज और नॉनवेज डिशेज शामिल थीं. मेनू में सैल्मन फ‍िलेट, प्याज, केसर और मसालों में रोस्टेड लैम्ब, क्रीमी सॉस में बना चिकन शामिल था. वॉटरमेलन क्रीम सूप, कमल-ककड़ी और दालों से बने कबाब, काले चने के साथ बनी बासमती चावल की डिश भी शामिल थे.

---- समाप्त ----
