पुतिन के दौरे पर भारत का तोहफा, रूसी नागरिकों को फ्री मिलेगा 30 दिन का ई-टूरिस्ट वीजा

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समय भारत के दौरे पर हैं. गुरुवार को दिल्ली पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एयरपोर्ट पर उनका ज़ोरदार स्वागत किया था. इस अहम दौरे के दूसरे दिन, शुक्रवार को दोनों नेताओं ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की और समझौतों का ऐलान किया. इनमें सबसे बड़ा और अहम ऐलान पर्यटन को लेकर किया गया. पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस (जॉइंट पीसी) में घोषणा की कि भारत जल्द ही रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का निशुल्क ई-टूरिस्ट वीजा और 30 दिन का ग्रुप टूरिस्ट वीजा जारी करेगा.
पीएम मोदी ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि यह दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के लिए बहुत जरूरी है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में दो समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं. यह फैसला भारत-रूस के मजबूत रिश्तों को और गहरा करेगा, खासकर पर्यटन और व्यापार के क्षेत्र में.
ई-टूरिस्ट वीजा क्या होता है?
ई-टूरिस्ट वीजा एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक (ऑनलाइन) वीजा है, यह पूरी तरह से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है. यानी आपको वीजा के लिए कहीं भी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होती. पर्यटक मनोरंजन, घूमने-फिरने, या रिश्तेदारों से मिलने जैसे कामों के लिए इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.
एक बार आवेदन मंज़ूर होने पर, आपको ईमेल पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉराइजेशन (ETA) मिल जाता है. यह अथॉराइजेशन आपके पासपोर्ट से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़ा होता है और भारत में प्रवेश करने की अनुमति देता है. यह प्रक्रिया पारंपरिक वीजा के मुकाबले बहुत आसान और तेज होती है. सरकार के इस कदम से भारत में रूसी पर्यटकों की संख्या में बड़ा उछाल आने की उम्मीद है.
