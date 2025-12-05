कामगारों की आवाजाही, यूरिया प्रोडक्शन, मेडिकल एजुकेशन... रूस-भारत में हुए 7 समझौते

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हो चुकी है. इस वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का आदान-प्रदान किया गया. पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत में जिन समझौतों पर सहमति बनी उनमें प्रवासन, हेल्थकेयर, मेडिकल एजुकेशन खाद्य सुरक्षा, शिप बिल्डिंग, केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स जैसे मुद्दें शामिल हैं.

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने रूस के लोगों के लिए एक अहम घोषणा की. पीएम मोदी ने बताया कि भारत ने रूस के लोगों के लिए फ्री ई-टूरिस्ट वीजा की शुरुआत की है. यह ई वीजा 30 दिनों के लिए वैध होगा.

दोनों देशों के बीच जिन समझौतों का आदान प्रदान हुआ उनमें शामिल हैं-

1. सहयोग और प्रवासन पर समझौता (Agreement on Cooperation and Migration)

2.अस्थायी श्रम गतिविधियों पर समझौता (⁠Temporary labour activities)

3.स्वास्थ्य सेवा और मेडिकल शिक्षा पर समझौता (Agreement on Healthcare, Medical Education)

4. खाद्य सुरक्षा और मानकों पर समझौता (Agreement on Food Safety and Standards)

5. ध्रुवीय जहाजों पर समझौते (Agreements on Polar Ships)

6. समुद्री सहयोग पर समझौते (Agreements on Meritime Cooperation)

7. उर्वरकों पर समझौता (Agreement on Fertilizers)

भारत-रूस मिलकर बनाएंगे यूरिया

उर्वरकों पर समझौते के तहत तय हुआ है कि भारत और रूस संयुक्त रूप से यूरिया का उत्पादन करेंगे. भारत रूस से बड़े पैमाने पर यूरिया आयात करता है. इस समझौते से भारत अब रूस के साथ मिलकर यूरिया का उत्पादन भी करेगा.

भारतीय कामगारों के लिए खुशखबरी है प्रवासन पर समझौता

भारत-रूस के बीच कामगारों की आवाजाही को लेकर समझौता विदेश जाकर काम करने की चाह रखने वाले वर्कर्स के लिए खुशखबरी है. इस समझौते के तहत भारत के कामगार व्यवस्थित तरीके से रूस आ-जा सकेंगे और एक बेहतर सैलरी पर काम कर सकेंगे.

कनाडा, ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देशों में सख्त होते प्रवासन नियमों के बीच यह समझौता राहत देने वाला है.

