रेलवे में दी जाएगी 1.2 लाख लोगों की नौकरियां... इन पदों पर आवेदन भी हुए शुरू

लाखों युवाओं का रेलवे में नौकरी करने का सपना होता है. ऐसे में इन उम्मीदवारों के लिए बेहद शानदार मौका है. भारतीय रेलवे ने साल 2024 और 2025 के लिए 1.2 लाख से अधिक खाली पदों के लिए अपने भर्ती अभियान को तेज कर दिया है.

भारतीय रेलवे ने निकाली लाखों भर्तिया.
सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए रेलवे में बेहतरीन मौका आया है. भारतीय रेलवे ने साल 2024-25 के लिए 1 लाख 20 हजार 579 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है.  

हर साल रेलवे में लाखों भर्तियां आती हैं. ऐसे में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में बताया कि इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है. हर साल रेलवे में लाखों नौकरियां निकलती है. ऐसे में इस साल रेल मंत्री ने इसका लेखा जोखा संसद में पेश किया है. उन्होंने बताया कि पिछले 11 सालों में रेलवे ने युवाओं को 5.08 लाख नौकरियां दी हैं.  

जारी किया नोटिफिकेशन 
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2024 में नौकरी के लिए 10 नोटिफिकेशन जारी किए गए थे. इस दौरान 91, 116 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है. वहीं, साल 2025 के लिए 7 नोटिफिकेशन जारी किए गए थे जिसके जरिए 38,463 पदों पर नौकरी दी जाएगी. देखा जाए तो सब मिलाकर 1 लाख 20 हजार 579 वैकेंसी के लिए भर्ती जारी है.  

इन पदों पर हो रही हैं भर्ती 
जिन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है उनमें आरपीएफ में सहायक लोको पायलट, तकनीशियन, उप-निरीक्षक, कांस्टेबल, जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल और मेटलर्जिक असिस्टेंट, पैरामेडिकल स्टाफ, NTPC, मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी और लेवल 1 यानी कि ट्रैक मेंटेनर और असिस्टेंट जैसे पद शामिल हैं.  

पहले से कितनी बढ़ी है रेलवे में नौकरी?
रेल मंत्री ने आगे बताया कि साल 2004 से 2014 के बीच 4 लाख लोगों को रेलवे ने नौकरी दी. हालांकि, साल 2014 से 2025 तक ये आंकड़ा 5.08 लाख पर पहुंच गया. उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि नई सरकार रे आने से नौकरियों का स्तर ऊपर बढ़ा है.   उन्होंने बताया कि रेलवे ने भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है, जो इस प्रक्रिया को आसान बनाएगा. 

