Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 27 नवंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 27 नवंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए. वहीं, दिल्ली-एनसीआर में GRAP के स्टेज 3 प्रतिबंध हटाए गए.

थैंक्सगिविंग से पहले वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति के आवास से कुछ दूरी पर हुई गोलीबारी (Photo: Reuters/)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 27 नवंबर, 2025 की खबरें और समाचार: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए. वहीं, दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में हल्के सुधार के बाद GRAP के स्टेज 3 प्रतिबंधों को हटा दिया गया है. इन खबरों के अलावा, जेल में बंद खडूर साहब से निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह को अस्थायी पैरोल देने से पंजाब सरकार ने इनकार कर दिया है. पढ़ें गुरुवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी, नेशनल गार्ड के दो जवान जख्मी, गिरफ्त में संदिग्ध

भारतीय महासागर में सिंगापुर के नजदीक 4.8 तीव्रता का भूकंप दर्ज (Photo: Representational)
सिंगापुर के पास भारतीय महासागर में 4.8 तीव्रता का भूकंप, नुकसान की कोई सूचना नहीं 
एक क्लिक में पढ़ें 27 नवंबर, गुरुवार की अहम खबरें 
Ahmedabad set to host 2030 CWG: India marks historic return to Commonwealth Games
पढ़ें 26 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
Bangladesh, Sheikh Hasina
पढ़ें 26 नवंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर उठापटक जारी है. (File Photo: ITG)
कर्नाटक संकट के बीच राहुल से मिले कई नेता, प्रियांक खड़गे की 20 मिनट अलग से मुलाकात 

अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग में नेशनल गार्ड के दो जवान सहित 3 लोग घायल हो गए. इस हमले के बाद मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने क्षेत्र को तुरंत घेर लिया. इस दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है. अमेरिकी जांच अधिकारियों ने अभी तक ये नहीं बताया है कि फायरिंग क्यों हुई.

Delhi-NCR में हवा सुधरते ही GRAP स्टेज 3 प्रतिबंध हटाए गए, कामकाज और स्कूल सामान्य मोड में लौटे

दिल्ली-एनसीआर में लगातार तीन दिनों से वायु गुणवत्ता में हल्के सुधार के बाद बुधवार को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP के स्टेज 3 प्रतिबंधों को हटा दिया गया है. कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ये फैसला हवा की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के बाद लिया. हालांकि स्टेज 1 और स्टेज 2 के नियम पहले की तरह लागू रहेंगे.

संसद सत्र में जाने की इजाजत नहीं, अमृतपाल सिंह को पैरोल देने से पंजाब सरकार का इनकार

NSA के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खडूर साहब से निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह को अस्थायी पैरोल देने से पंजाब सरकार ने इनकार कर दिया है. अमृतपाल ने संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी थी. सरकार का मानना है कि अगर अमृतपाल को अस्थायी रूप से जेल से रिहा किया गया तो राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है.

एक बड़ी बैठक और रेयर अर्थ पर सरकार का बड़ा ऐलान, अब चीन के भरोसे नहीं रहेगा भारत

केंद्रीय कैबिनेट ने सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स (REPM) के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना को मंजूरी दे दी है. रेयर अर्थ को बढ़ावा देने वाली योजना के तहत कुल बजट ₹7,280 करोड़ का रखा गया है. इस योजना के तहत 6000 MTPA सिंटर्ड REMP के घरेलू निर्माण को बढ़ावा मिलेगा. गौरतलब है कि रेयर अर्थ मिनरल्‍स को लेकर ग्‍लोबल स्‍तर पर चीन का दबदबा है.

इमरान खान पर अफवाहों के बीच जेल प्रशासन का आया बयान, दिया ये अपडेट

अदियाला जेल प्रशासन ने इमरान खान को लेकर चल रही अफवाहों को खारिज कर दिया है. अधिकारियों ने बताया कि वह जेल में ही हैं, पूरी तरह स्वस्थ हैं और उन्हें सभी जरूरी मेडिकल सुविधाएं मिल रही हैं. हेल्थ संबंधित तमाम अटकलों को भी निराधार बताया गया है.

Winzo App पर ED का शिकंजा... मनी लॉन्ड्रिंग केस में कंपनी के 2 प्रमोटर्स गिरफ्तार, ₹505 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग एप WinZO के प्रमोटरों को गिरफ्तार कर लिया है. एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जांच एजेंसी ने पावन सिंह नंदा और सौम्या राठौर से पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया.

103 बार दर्ज हुआ एक ही वोटर का नाम, मुंबई वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी!

मुंबई की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर डुप्लीकेशन सामने आया है, जहां एक ही नाम 103 बार दर्ज मिला. 1.03 करोड़ कुल मतदाताओं में से 4.33 लाख लोगों को कई बार रजिस्टर किया गया है. वहीं, BMC ने साफ किया है कि एक शख़्स सिर्फ एक ही वोट डाल सकेगा. BMC के मुताबिक, इस समस्या के समाधान के लिए, नागरिक प्रशासन 23 नवंबर से एक विशेष अभियान शुरू कर रहा है.

हॉन्ग कॉन्ग की इमारतों में भीषण आग, कई अपार्टमेंट खाक, 44 मौतें, करीब 300 लापता

हॉन्ग कॉन्ग के ताई पो जिले में बुधवार दोपहर 31 मंजिला आवासीय टावरों में लगी भीषण आग में अब तक 44 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 300 लोग लापता हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फायर सर्विसेज़ विभाग ने इसे "लेवल-5 अलार्म फायर" घोषित किया, जो हॉन्ग कॉन्ग में आग की सबसे गंभीर श्रेणी है.

अब उत्तराखंड में नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगीं महिलाएं, लेकिन सरकार ने रखी ये शर्त

उत्तराखंड कैबिनेट ने बुधवार को राज्य की दुकानों और प्रतिष्ठानों में काम करने वाली महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की सशर्त अनुमति दे दी. सरकार द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार, नाइट शिफ्ट का समय रात 9 बजे से सुबह 6 बजे निर्धारित किया गया है. ये छूट केवल उन स्थानों पर लागू होगी जहां महिलाओं की सुरक्षा के पर्याप्त इंतज़ाम हैं.

8 छक्के, 11 चौके और 31 गेंद में शतक... CSK के इस प्लेयर ने धागा खोल दिया, देखें VIDEO

उर्विल पटेल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास में तीसरा सबसे तेज़ शतक जड़ दिया है. गुजरात के कप्तान उर्विल पटेल ने हैदराबाद के जिमखाना ग्राउंड पर सर्विसेज़ के खिलाफ 31 गेंदों में शतक बनाते हुए 11 चौके और 8 छक्के जड़े. उन्होंने सिर्फ 37 गेंदों में 119 रन बनाए. 27 वर्षीय पटेल आईपीएल में चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम का हिस्सा हैं.

