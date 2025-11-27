संसद सत्र में जाने की इजाजत नहीं, अमृतपाल सिंह को पैरोल देने से पंजाब सरकार का इनकार

NSA के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खडूर साहब से निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह को अस्थायी पैरोल देने से पंजाब सरकार ने इनकार कर दिया है. अमृतपाल ने 21 नवंबर को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी थी.

पंजाब सरकार ने पैरोल देने से किया मना

इस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के गृह सचिव और अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर को एक सप्ताह के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया था. इसके बाद अमृतसर के डीसी और जिला पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर पंजाब सरकार ने पैरोल देने से मना कर दिया.

कानून-व्यवस्था बिगड़ने का डर

सूत्रों के अनुसार सरकार का मानना है कि अगर अमृतपाल को अस्थायी रूप से जेल से रिहा किया गया तो राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है. इसी आशंका के चलते उनकी पैरोल याचिका खारिज कर दी गई है. वर्तमान में अमृतपाल सिंह असम की डिब्रूगढ़ जेल में NSA के तहत बंद हैं.

