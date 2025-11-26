scorecardresearch
 

8 छक्के, 11 चौके और 31 गेंद में शतक... CSK के इस प्लेयर ने धागा खोल दिया, देखें VIDEO

उर्विल पटेल ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के उद्घाटन मैच में सर्विसेज़ के खिलाफ 31 गेंदों पर शतक जड़कर टूर्नामेंट का तीसरा सबसे तेज़ शतक बनाया. इससे पहले भी वह 28 गेंदों में SMAT का सबसे तेज़ शतक लगाने का रिकॉर्ड रखते हैं. उन्होंने 37 गेंदों पर 119 रन बनाए और गुजरात ने लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया.

आईपीएल में चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए खेलते हैं उर्विल पटेल (Photo: ITG)
आईपीएल 2026 की तैयारियों में सभी फ्रेंचाइजी लगी हुई हैं. इसी बीच, उर्विल पटेल ने एक और उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास में तीसरा सबसे तेज़ शतक जड़ दिया है. 27 वर्षीय पटेल चेन्नई सुपरकिंग्स का हिस्सा है और सीएसके ने उन्हें 30 लाख रुपये में साइन किया था. उर्विल के नाम पहले से ही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे तेज़ शतक बनाने का रिकॉर्ड है. अब उन्होंने बुधवार को इस टूर्नामेंट के इतिहास में तीसरा सबसे तेज़ शतक बनाकर अपने करियर में एक और उपलब्धि हासिल की है.

उर्विल पटेल ने 31 गेंदों में जड़ा शतक

गुजरात के कप्तान ने हैदराबाद के जिमखाना ग्राउंड पर सर्विसेज़ के खिलाफ 31 गेंदों में शतक बनाते हुए 11 चौके और 8 छक्के जड़े. उन्होंने सिर्फ 37 गेंदों में 119 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 10 छक्के शामिल थे. सर्विसेज़ का 183 रनों का लक्ष्य गुजरात के लिए बेहद आसान साबित हुआ, जिसका श्रेय पटेल और देसाई की 174 रनों की ओपनिंग साझेदारी को जाता है. गुजरात ने यह मैच 8 विकेट से जीत लिया.

पहले भी कर चुके है कारनामा

उर्विल पटेल ने 2024 में इंदौर में त्रिपुरा के खिलाफ 28 गेंदों पर शतक लगाया था. उसी वर्ष, अभिषेक शर्मा ने राजकोट में मेघालय के खिलाफ 28 गेंदों पर शतक जड़ा. इस बार उर्विल पटेल ने 2025 में हैदराबाद में सर्विसेज़ के खिलाफ 31 गेंदों में शतक बनाकर तीसरा सबसे तेज़ शतक दर्ज किया.

हालांकि इस युवा खिलाड़ी ने IPL 2025 में वंश बेदी के रिप्लेसमेंट के रूप में आने के बाद सिर्फ 3 मैच खेले, फिर भी पटेल ने ये साबित कर दिया कि वह CSK के लिए वही मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज़ हैं जिसकी उन्हें तलाश थी, और आने वाले समय में वह धोनी के संभावित उत्तराधिकारी भी हो सकते हैं. उन्होंने सिर्फ 68 रन बनाए, लेकिन अपने विस्फोटक मिडिल-ऑर्डर कौशल की झलक जरूर दिखाई.

