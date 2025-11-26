scorecardresearch
 

Delhi-NCR में हवा सुधरते ही GRAP स्टेज 3 प्रतिबंध हटाए गए, कामकाज और स्कूल सामान्य मोड में लौटे

दिल्ली एनसीआर में तीन दिनों से हवा में सुधार के बाद CAQM ने GRAP स्टेज 3 के प्रतिबंध हटा दिए हैं. अब केवल स्टेज 1 और स्टेज 2 के नियम लागू रहेंगे. स्टेज 3 हटने के साथ ही दफ्तरों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम और स्कूलों की हाइब्रिड क्लासेस व्यवस्था खत्म कर दी गई है. निर्माण पर लगी कई पाबंदियां भी हटा दी गई हैं.

दिल्ली की हवा में सुधार (File Photo: ITG)
दिल्ली की हवा में सुधार (File Photo: ITG)

दिल्ली एनसीआर में लगातार तीन दिनों से वायु गुणवत्ता में हल्के सुधार के बाद बुधवार को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP के स्टेज 3 प्रतिबंधों को हटा दिया गया है. कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने यह फैसला हवा की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के बाद लिया. हालांकि स्टेज 1 और स्टेज 2 के नियम पहले की तरह लागू रहेंगे और इनकी सख्ती से निगरानी की जाएगी.

दिल्ली का 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 327 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है. मौसम विभाग और ट्रॉपिकल मौसम विज्ञान संस्थान के अनुमान भी बताते हैं कि हवा अगले दिनों में इसी श्रेणी में बनी रह सकती है. इसके बावजूद पिछले दिनों की तुलना में प्रदूषण स्तर में सुधार मिलने पर स्टेज 3 हटाने का फैसला लिया गया.

दिल्ली एनसीआर की हवा में सुधार

CAQM ने अपने आदेश में कहा कि सब-कमेटी ने वायु गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा की और 11 नवंबर को जारी निर्देशों को वापस लेने का निर्णय किया. इसके बाद स्टेज 3 के तहत लागू पाबंदियां हट गई हैं. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनीषिंदर सिंह सिरसा ने जानकारी दी कि अब शहर में स्टेज 2 के नियम लागू रहेंगे.

स्टेज 3 हटते ही दफ्तरों में लागू 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था खत्म हो गई है. स्कूलों में चल रही हाइब्रिड क्लासेस भी अब सामान्य मोड में लौटेंगी. इसके साथ ही गैर-जरूरी निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्यों, स्टोन क्रशिंग और माइनिंग पर लगी रोक भी हटा दी गई है. स्टेज 3 के दौरान BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों पर भी पाबंदियां थीं, जो अब लागू नहीं रहेंगी. हालांकि पहले से बंद निर्माण स्थल बिना अनुमति के फिर से शुरू नहीं हो सकेंगे.

GRAP के स्टेज 3 प्रतिबंधों को हटाया गया

सर्दियों के दौरान दिल्ली एनसीआर में GRAP के तहत प्रदूषण के स्तर के अनुसार चार चरण लागू किए जाते हैं, जिनमें हवा के बेहद खराब होने पर सख्त पाबंदियां लगाई जाती हैं. वाहन उत्सर्जन, पराली, पटाखे और मौसम की प्रतिकूल स्थिति मिलकर हर साल प्रदूषण को खतरनाक स्तर पर पहुंचा देते हैं.
 

