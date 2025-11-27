इमरान खान पर अफवाहों के बीच जेल प्रशासन का आया बयान, दिया ये अपडेट

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर चल रही अफवाहों के बीच नया अपडेट आया है. Geo TV की रिपोर्ट के मुताबिक, अदियाला जेल प्रशासन ने बुधवार को उन अफवाहों को खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि PTI के संस्थापक को जेल से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है. जेल प्रशासन ने जोर देकर कहा कि वह अभी भी जेल के अंदर हैं और उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है.

और पढ़ें

रावलपिंडी जेल के अधिकारियों ने एक बयान में कहा, "अदियाला जेल से उनके ट्रांसफर की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है. वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उन्हें पूरी मेडिकल सुविधा मिल रही है."

जेल अधिकारियों ने उनके हेल्थ के बारे में चल रही अटकलों को निराधार बताते हुए साफ किया कि इमरान खान की देख-भाल की जा रही है.

'फाइव स्टार' जैसी सुविधाएं...

पाकिस्तान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि इमरान खान को जेल में 'फाइव स्टार' जैसी सुविधाएं मिल रही हैं. अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से हटाए जाने के बाद से अगस्त 2023 से जेल में हैं.

रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, "इमरान खान को जेल में वह आराम मिल रहा है, जो उन्हें हिरासत में रहने के दौरान भी नहीं मिला था. उनके लिए आने वाले भोजन का मेनू जांचिए, यह तो एक फाइव स्टार होटल में भी उपलब्ध नहीं होता." आसिफ ने दावा किया कि PTI संस्थापक के पास टेलीविजन तक पहुंच है और वह अपनी पसंद का कोई भी चैनल देख सकते हैं. उनके लिए व्यायाम मशीनें भी हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: इमरान खान की मौत की अफवाह ने पाक की राजनीति में भूचाल ला दिया, देखें

जेल की तुलना और व्यक्तिगत अनुभव

आसिफ ने अपनी हिरासत की स्थितियों से इसकी तुलना करते हुए कहा, "हम ठंडे फर्श पर सोते थे, जेल का खाना खाते थे और जनवरी में सिर्फ दो कंबल थे और गर्म पानी नहीं था."

उन्होंने याद करते हुए कहा कि तत्कालीन अधीक्षक, असद वाराइच, ने व्यक्तिगत रूप से उनकी कोठरी से गीजर हटाना सुनिश्चित किया था. मंत्री ने यह भी दावा किया कि इमरान खान को डबल बेड और वेलवेट का गद्दा दिया गया है. उन्हें जेल लाउडस्पीकर पर अपना वॉशिंगटन एरिना भाषण सुनना चाहिए.

इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं. उन पर भ्रष्टाचार से लेकर आतंकवाद तक के कई केस चल रहे हैं. ये मामले अप्रैल 2022 में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से हटाए जाने के बाद से चल रहे हैं.

---- समाप्त ----