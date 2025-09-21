scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 21 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जा रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में जीएसटी के सुधारों पर अपने विचार साझा किए. उन्होंने सभी राज्य सरकारों से मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में तेजी लाने की अपील की. H1B वीजा पर व्हाइट हाउस ने कंपनियों को साफ किया है कि अमेरिका में फिर से दाखिल होने पर अपने H-1B वीजा होल्डर्स के लिए बढ़ी हुई फीस देने की जरूरत नहीं होगी. यूपी एटीएस ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो गाजा की मदद के नाम पर लोगों से ऑनलाइन ठगी कर रहे थे. 

एशिया कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से (Photo: BCCI)
एशिया कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से (Photo: BCCI)

1. India vs Pakistan Live Score, Super 4: हार्दिक ने पाकिस्तान को दिया पहला झटका, फखर जमां सस्ते में निपटे

एशिया कप 2025 के सुपर-4 की जंग में आज भारत-पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जा रहा है. ये मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है. भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है.

2. GST रिफॉर्म, स्वदेशी अभियान और 'नागरिक देव भव:' का मंत्र... पीएम मोदी ने रखा नए और आत्मनिर्भर भारत का ब्लू प्रिंट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम को दिए राष्ट्र के नाम संबोधन में एक नए, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण का रोडमैप पेश किया. इस संबोधन में आर्थिक सुधारों के साथ-साथ स्वदेशी अभियान और नागरिकों की भूमिका पर विशेष जोर दिया गया. उनका यह संबोधन स्वदेशी के प्रति जन-चेतना, नागरिकों की भूमिका और सामाजिक समर्पण की भावना पर एक बड़ा संदेश रहा.

3. किसी की शादी कैंसिल, किसी की मां के निकले आंसू... वीजा को लेकर ट्रंप के फैसले ने तोड़ा भारतीयों का दिल!

राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले के कई घंटे बाद व्हाइट हाउस ने साफ किया कि कंपिनयों को अमेरिका में फिर से दाखिल होने पर अपने H-1B वीजा होल्डर्स के लिए बढ़ी हुई फीस देने की जरूरत नहीं होगी. इसके बाद अमेरिका से बाहर फंसे भारतीयों को राहत मिली. लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था.

4. लड़की को होटल बुलाने के आरोप के बाद राधिका का नया वीडियो वायरल, इंदौर के डांसिंग कॉप रंजीत सिंह अब इस मामले में फंसे

इंदौर के मशहूर डांसिंग कॉप हेड कांस्टेबल रंजीत सिंह पर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद आरोप लगे कि उन्होंने महिलाओं को ब्लैकमेल और पैसे मांगने का प्रयास किया. मामले की जांच शुरू हो गई है, रंजीत को लाइन अटैच किया गया. उन्होंने सफाई दी कि यह मजाक था. विभागीय जांच के परिणाम के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी और उनकी सार्वजनिक छवि प्रभावित हो रही है.

5. 'स्वदेशी के मंत्र से ही बनेगा समृद्ध भारत', PM मोदी के देश के नाम संबोधन की 10 बड़ी बातें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्य सरकारों से मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में तेजी लाने की अपील की. उन्होंने राज्यों से आत्मनिर्भर भारत पहल और स्वदेशी कार्यक्रम का समर्थन करने को कहा. उन्होंने कहा कि जब राज्य और केंद्र साथ मिलकर काम करेंगे, तो आत्मनिर्भर भारत का सपना बहुत जल्द साकार होगा.

6. UP: गाजा पीड़ितों की मदद के नाम पर करोड़ों की क्राउडफंडिंग, धोखाधड़ी के आरोप में महाराष्ट्र से 3 गिरफ्तार

यूपी एटीएस ने महाराष्ट्र के भिवंडी से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने गाजा युद्ध पीड़ितों की मदद के नाम पर क्राउडफंडिंग के जरिए करोड़ों रुपए का गबन किया. मोहम्मद अयान, जैद नोटियार और अबू सूफियान ने सोशल मीडिया पर मार्मिक वीडियो पोस्ट कर लोगों को भावुक कर धन इकट्ठा किया, लेकिन इसे पीड़ितों तक नहीं पहुंचाया. आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया जा रहा है.

