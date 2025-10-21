scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 21 अक्टूबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज शाम की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 21 अक्टूबर 2025 की खबरें और समाचार: दिवाली पर स्वदेशी उत्पादों की रिकॉर्ड 6 लाख करोड़ की सेल हुई. नीतीश कुमार का वीडियो वायरल, तेजस्वी ने साधा निशाना. दिल्ली में प्रदूषण पर BJP-AAP भिड़ीं. ट्रंप-खामेनेई में परमाणु मुद्दे पर तकरार और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति सरकोजी को जेल की सजा, उन्होंने खुद को निर्दोष बताया. पढ़ें आज शाम की अहम खबरें...

दिवाली पर खूब बिका स्वदेशी सामान.
दिवाली पर खूब बिका स्वदेशी सामान.

आज शाम की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 21 अक्टूबर 2025 की खबरें और समाचार: दिवाली पर देशभर में स्वदेशी उत्पादों की जबरदस्त बिक्री हुई और 6 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड सेल दर्ज की गई. लोगों ने चीनी सामानों को छोड़कर भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दी. वहीं, बिहार में नीतीश कुमार का बीजेपी उम्मीदवार को माला पहनाने वाला वीडियो वायरल हो गया, जिसपर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा. दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बीजेपी और AAP आमने-सामने हैं. उधर, ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई और ट्रंप के बीच परमाणु हथियारों को लेकर बयानबाजी तेज हुई. पढ़ें आज शाम की अहम खबरें...

चीन को ठेंगा, दिवाली पर 6 लाख करोड़ की सेल, 100 में से 87 लोगों ने किया ये दिल जीतने वाला काम!

दिवाली पर स्‍वदेशी सामानों की खूब बिक्री हुई है. पिछले साल की तुलना में इस बार दिवाली पर 25 फीसदी ज्‍यादा सेल हुई है. लोगों ने चीनी प्रोडक्‍ट्स को छोड़कर भारतीय निर्मित प्रोडक्‍ट्स को खरीदना पसंद किया है.

'गजब आदमी है भाई...', रोकने पर भी CM नीतीश ने BJP की उम्मीदवार को पहनाई माला, तेजस्वी ने घेरा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार रमा निषाद के समर्थन में सभा की. इस दौरान का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसपर अब तेजस्वी यादव ने भी सीएम पर तंज कसा.

दिल्ली के प्रदूषण पर भिड़ीं BJP और AAP, मंत्री सिरसा ने लगाए गंभीर आरोप तो सौरभ भारद्वाज ने बताया 'अनपढ़'

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सियासत गरमा गई है. मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि AAP पंजाब के किसानों को पराली जलाने के लिए उकसा रही है, ताकि दिल्ली की हवा और खराब हो और इसका ठीकरा किसानों और दिवाली पर फोड़ा जा सके.

'दुनिया के नंबर वन टेरर-स्पॉन्सर को...' खामेनेई-ट्रंप के बीच किस बात को लेकर तू-तू मैं-मैं हुई

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका के परमाणु हथियारों को लेकर दावों को अनुचित और गलत बताया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका को यह तय करने का अधिकार नहीं कि किन देशों के पास परमाणु हथियार होने चाहिए. उन्होंने ट्रंप के बातचीत के ऑफर को भी ठुकरा दिया है.

'यह कैद एक कलंक...', पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति सरकोजी को हुई जेल, जानें क्या है मामला

फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सारकोजी को पांच साल की सजा काटने के लिए जेल भेज दिया गया है. वो पेरिस की ला सैंते जेल में भेजे गए हैं. अदालत के इस फैसले का उन्होंने विरोध किया है और कहा है कि वो निर्दोष हैं.

---- समाप्त ----




