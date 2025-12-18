Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 18 दिसंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 18 दिसंबर, 2025 की खबरें और समाचार: पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों के नतीजों में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है. वहीं, दिल्ली में आज से 'No PUC, No Fuel' नियम लागू हो गया है. पढ़ें गुरुवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

और पढ़ें

पंजाब पंचायत चुनाव: जिला परिषद और ब्लॉक समिति में AAP का जलवा, कांग्रेस-अकाली दल पिछड़े

पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों के नतीजों में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है. जिला परिषद के कुल 346 जोन के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिनमें से 177 के नतीजे घोषित हो चुके हैं. इनमें आम आदमी पार्टी 98 सीटों पर जीती है और 22 सीटों पर उसके उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं. इस तरह AAP के पास कुल 120 सीटें हैं.

दिल्ली में आज से ‘No PUC, No Fuel’ नियम लागू, वाहनों की जांच के लिए 580 पुलिसकर्मियों की तैनाती

राष्ट्रीय राजधानी में गंभीर वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट आयोग (CAQM) ने अब तक के सबसे सख्त कदम उठाने का फैसला किया है. गुरुवार से दिल्ली में 'No PUC, No Fuel' नियम लागू हो जाएगा.

Advertisement

कैश पेमेंट, फिलीपींस का SIM, रूम नंबर- 315... आतंकी साजिद-नवीद ने फिलीपींस के होटल में 27 दिनों तक क्या-क्या किया?



फिलीपींस के दक्षिणी छोर में स्थित दवाओ शहर में मौजूद एक होटल में 27 दिनों तक दो खूंखार आतंकी बाप-बेटे का ठिकाना रहा. ऑस्ट्रेलिया के अखबार 'द सिडनी मार्निंग हेराल्ड' उन 27 दिनों की कहानी पर रिपोर्ट जारी की है.

India Oman Trade: 10 अरब डॉलर का कारोबार... भारत-ओमान के बीच आज फ्री ट्रेड डील, कई देशों के लिए खुलेंगे रास्‍ते!



भारत और ओमान के बीच आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है. दोनों देश एक दूसरे के बीच 10.5 अरब डॉलर का कारोबार करते हैं. भारत अनाज, जहाज, नावें, विद्युत मशीनरी, चाय और कॉफी कई चीजें ओमान को भेजता है.

IND vs SA 4th T20I Highlights: लखनऊ में घने कोहरे के चलते मैच रद्द, भारत-अफ्रीका के बीच नहीं हो सका चौथा टी20

लखनऊ में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच बुधवार को होने वाले चौथे T20I मैच को घने कोहरे की वजह से रद्द कर दिया गया. टॉस का समय शाम 6.30 बजे था. लेकिन भयानक कोहरे के चलते टॉस में देरी हुई. इसके बाद 9.30 तक मैच को कराने की कोशिश की गई. लेकिन कोहरा बढ़ता ही गया. अंत में 3.30 घंटे की कोशिश के बाद भी मैच नहीं शुरू हो सका.

Advertisement

दिल्ली में आज से ‘No PUC, No Fuel’ नियम लागू, वाहनों की जांच के लिए 580 पुलिसकर्मियों की तैनाती

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण को देखते हुए 'No PUC, No Fuel' नियम लागू करने का फैसला लिया गया है. यानी जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं मिलेगी. इसके साथ ही दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-VI से कम उत्सर्जन मानक वाले वाहनों की राजधानी में एंट्री बैन रहेगी.

Weather News: घने कोहरे में ताजमहल 'ओझल', फ्लाइट्स-ट्रेनें भी थम गईं... सड़कों पर रेंग रहीं गाड़ियां

दिल्ली और आसपास के इलाकों में गुरुवार को घने कोहरे और स्मॉग से जनजीवन प्रभावित है. घने कोहरे की वजह से सड़क पर वाहन रेंग रहे हैं. मौसम विभाग ने ये भी अनुमान लगाया कि दिन में हवाओं की मौजूदगी से लंबे वक्त तक कोहरा नहीं रहेगा. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक, इस दौरान एक्यूआई 356 दर्ज किया गया.

घना कोहरा, सख्त नियम... 50 मीटर से कम दिखे तो रोक दी जाएंगी बसें, परिवहन विभाग का बड़ा फैसला

यूपी में घने कोहरे को देखते हुए परिवहन विभाग ने बस संचालन पर सख्त निर्देश जारी किए हैं. परिवहन विभाग ने अपने निर्देशों में साफ किया है कि यदि एक्सप्रेस-वे या अन्य मार्गों पर दृश्यता 50 मीटर से कम हो जाए, तो बसों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर रोका जाए. इसके लिए टोल प्लाजा, जन सुविधा केंद्र, विश्राम स्थल या अन्य चिन्हित सुरक्षित स्थानों का उपयोग किया जाएगा.

Advertisement

केरल में बलिजा समेत कई समुदायों को मिला OBC का दर्जा, कैबिनेट ने दी मंजूरी

केरल सरकार ने बुधवार को बलिजा और इससे जुड़ी कई जातियों को राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सूची में शामिल करने का बड़ा फैसला लिया है. बालिजा, कवराई, गवारा, गवराई, गवराई नायडू, बालिजा नायडू, गजालु बालिजा और वलाई चेट्टी समुदायों को केरल में OBC श्रेणी में शामिल किया जाएगा. केरल CMO की ओर से जारी बयान में ये जानकारी दी गई है.

जेल के बाहर धरना पड़ा भारी... इमरान खान की बहनों के खिलाफ एंटी टेरर एक्ट में केस दर्ज

पाकिस्तान पुलिस ने अदियाला जेल के बाहर धरना प्रदर्शन के मामले में पूर्व PM इमरान खान की बहनों अलीमा खान और नूरीन नियाज़ी के खिलाफ एंटी टेरर एक्ट में केस दर्ज किया है. अलीमा और नूरीन के अलावा PTI नेताओं और समर्थकों पर भी आतंकवाद कानून के तहत केस दर्ज किया गया है. इमरान खान की बहन अलीमा खान ने साफ कहा है कि उनका मार्च जारी रहेगा.



---- समाप्त ----