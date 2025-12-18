पंजाब पंचायत चुनाव: जिला परिषद और ब्लॉक समिति में AAP का जलवा, कांग्रेस-अकाली दल पिछड़े

पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों के मतों की गिनती के बाद अब तक आए नतीजे जारी किए गए. राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार को तमाम केंद्रों पर मतगणना प्रक्रिया पूरी की. आम आदमी पार्टी ने राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए यह चुनाव लड़ा.

सत्तारूढ़ पार्टी ने जिला परिषद की 177 और ब्लॉक समिति की 2097 घोषित सीटों में से ज्यादातर पर जीत दर्ज की.

विपक्षी दलों कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा. प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतगणना सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे.

जिला परिषद में AAP की बड़ी जीत

जिला परिषद के कुल 346 जोन के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिनमें से 177 के नतीजे घोषित हो चुके हैं. इनमें आम आदमी पार्टी 98 सीटों पर जीती है और 22 सीटों पर उसके उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं. इस तरह AAP के पास कुल 120 सीटें हैं.

वहीं, कांग्रेस को 27 और शिरोमणि अकाली दल को 21 सीटें मिली हैं. बहुजन समाज पार्टी ने 3 सीटें जीती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी और सीपीआई (एम) का अब तक खाता नहीं खुला है. खडूर साहिब के एक जोन में कोई वैध नामांकन नहीं मिला था.

ब्लॉक समिति के नतीजों का गणित

ब्लॉक समिति की कुल 2838 सीटों में से 352 पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए थे और 2486 जोन के लिए मतदान हुआ. अब तक कुल 2097 सीटों के नतीजे आधिकारिक तौर पर घोषित किए गए हैं. इनमें AAP ने 892 सीटों पर जीत और 339 निर्विरोध सीटों के साथ कुल 1231 सीटों पर कब्जा किया है. कांग्रेस को 419 जीत और 3 निर्विरोध सीटों के साथ 422 सीटें मिली हैं. अकाली दल को 253, बीजेपी को 49 और बसपा को 26 सीटें हासिल हुई हैं. निर्दलीय उम्मीदवारों ने कुल 116 सीटें जीती हैं.

अंतिम आंकड़ों का इंतजार

चुनाव परिणामों की अंतिम तालिका का अभी भी इंतजार किया जा रहा है. मतगणना जारी रहने के कारण बाकी सीटों के नतीजे धीरे-धीरे स्पष्ट हो रहे हैं. अब तक के रुझानों और नतीजों ने पंजाब की राजनीति में AAP के बढ़ते प्रभाव को साफ कर दिया है. बीजेपी और अन्य छोटी पार्टियों के लिए ये नतीजे चुनौतीपूर्ण रहे हैं. 6 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जिला परिषद में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है. अंतिम आंकड़े घोषित होने के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी.

