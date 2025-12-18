scorecardresearch
 
केरल में बलिजा समेत कई समुदायों को मिला OBC का दर्जा, कैबिनेट ने दी मंजूरी

केरल सरकार ने बालिजा, कवराई, गवारा, गवराई, बालिजा नायडू समेत कई जातियों को राज्य की पिछड़ा वर्ग (OBC) सूची में शामिल करने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया. इससे संबंधित समुदायों को सरकारी नौकरियों, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में आरक्षण का लाभ मिलेगा.

केरल सरकार ने बुधवार को बलिजा और इससे जुड़ी कई जातियों को राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सूची में शामिल करने का बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश को स्वीकार करते हुए ये फैसला लिया गया है.

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, बालिजा, कवराई, गवारा, गवराई, गवराई नायडू, बालिजा नायडू, गजालु बालिजा और वलाई चेट्टी समुदायों को केरल में OBC श्रेणी में शामिल किया जाएगा. मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से जारी बयान में ये जानकारी दी गई है.

इन जातियों को मिलेगा लाभ

इसके लिए केरल स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज रूल्स 1958 की पार्ट II शेड्यूल लिस्ट III में आइटम नंबर 49 B में संशोधन किया जाएगा. मौजूदा एंट्री 'नायडू' को बदलकर 'नायडू (बालिजा, कवराई, गवारा, गवराई, गवराई नायडू, बालिजा नायडू, गजालु बालिजा या वलाई चेट्टी)' किया जाएगा. संबंधित आदेश जल्द जारी होगा.

दरअसल, केरल राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह पर ये फैसला लिया गया है. इन समुदायों को OBC सूची में शामिल करने से सरकारी नौकरियों, शिक्षा और अन्य आरक्षण सुविधाओं में उन्हें लाभ मिलेगा. ये कदम सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

केरल सरकार अक्सर पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए ऐसे फैसले लेती रही है. इस निर्णय से प्रभावित समुदायों में खुशी की लहर है, जबकि विशेषज्ञ इसे सामाजिक समावेशन की दिशा में सकारात्मक कदम बता रहे हैं.

