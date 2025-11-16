scorecardresearch
 

Feedback

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 16 नवंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

भारतीय कप्तान शुभमन गिल के कोलकाता टेस्ट मैच के बचे हुए हिस्से से बाहर होने की पूरी संभावना है. अमेरिकी विदेश विभाग ने दिसंबर 2025 के वीजा बुलेटिन में भारत के रोजगार-आधारित (EB) ग्रीन कार्ड की कई महत्वपूर्ण तारीखें आगे बढ़ा दी है. आईपीएल 2026 के लिए सभी 10 फ्रेंचाइजी टीम्स ने अपने-अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है.

Advertisement
X
शुभमन गिल भारत की दूसरी पारी में बैटिंग के लिए नहीं उतरेंगे. (Photo: AP)
शुभमन गिल भारत की दूसरी पारी में बैटिंग के लिए नहीं उतरेंगे. (Photo: AP)

भारतीय कप्तान शुभमन गिल के कोलकाता टेस्ट मैच के बचे हुए हिस्से से बाहर होने की पूरी संभावना है. अमेरिकी विदेश विभाग ने दिसंबर 2025 के वीजा बुलेटिन में भारत के रोजगार-आधारित (EB) ग्रीन कार्ड की कई महत्वपूर्ण तारीखें आगे बढ़ा दी है. आईपीएल 2026 के लिए सभी 10 फ्रेंचाइजी टीम्स ने अपने-अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है. पाकिस्तान का लाहौर दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के परिवार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. पढ़िए रविवार सुबह की 5 बड़ी खबरें...

कप्तान शुभमन गिल की कैसी है तबीयत? BCCI ने दिया अपडेट, कोलकाता टेस्ट में अब खेल नहीं पाएंगे 

भारतीय कप्तान शुभमन गिल के कोलकाता टेस्ट मैच के बचे हुए हिस्से से बाहर होने की पूरी संभावना है. शुभमन को दूसरे दिन के खेल के बाद स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाया गया. शुभमन को ICU में भर्ती किया गया है. अस्पताल ने उनके इलाज के लिए सभी जरूरी कदम उठा लिए हैं. शुभमन को गर्दन और उसके आसपास के हिस्सों में दर्द की शिकायत थी.

सम्बंधित ख़बरें

Shubman Gill
कप्तान शुभमन गिल की कैसी है तबीयत? BCCI ने दिया ताजा अपडेट 
Ravindra Jadeja
LIVE: टेम्बा बावुमा अकेले ले रहे मोर्चा, भारतीय टीम को 8वें विकेट की तलाश 
Shubman Gill
कप्तान शुभमन गिल ICU में एडमिट... कोलकाता टेस्ट में अब खेलना मुश्किल 
Shubman Gill (2L) of India leaves the field
गिल को कौन सी दिक्कत हुई, जिसकी वजह से छोड़ा मैदान, BCCI ने बताया सब कुछ 
Shubman Gill
कप्तान शुभमन को क्या हुआ? कोलकाता टेस्ट में हुए रिटायर्ड हर्ट, BCCI ने दिया अपडेट 

भारतीय EB ग्रीन कार्ड आवेदकों के लिए राहत, EB-1 से EB-5 की तारीखें बढ़ीं

अमेरिकी विदेश विभाग ने दिसंबर 2025 के वीजा बुलेटिन में भारत के रोजगार-आधारित (EB) ग्रीन कार्ड की कई महत्वपूर्ण तारीखें आगे बढ़ा दी है. EB-1 एक महीने आगे बढ़कर 15 मार्च 2022 हो गई है, EB-2 एक महीने और 14 दिन आगे बढ़कर 15 मई 2013 हो गई है, और EB-3 एक महीने आगे बढ़कर 22 सितंबर 2013 हो गई.

Advertisement

71 प्लेयर्स रिलीज, बचे 77 स्लॉट... रिटेंशन के बाद IPL ऑक्शन की बारी, यहां सजेगी खिलाड़ियों की मंडी

आईपीएल 2026 के लिए सभी 10 फ्रेंचाइजी टीम्स ने अपने-अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है. 10 टीमों की ओर से कुल मिलाकर 173 खिलाड़ियों को रिटेन किया गया है. इसके लिए 1012.45 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. वहीं रिलीज किए गए खिलाड़ियों की संख्या 71 रही, जिसमें 32 विदेशी प्लेयर्स शामिल हैं.

पाकिस्तान: लाहौर बना दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर, फैसलाबाद की हवा सबसे जहरीली

पाकिस्तान का लाहौर दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है. ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट के अनुसार, लाहौर में प्रदूषण बिगड़ने के कई कारण हैं. इनमें जंगलों का कटान, कृषि भूमि को कंक्रीट संरचनाओं से बदलना, फसलों को जलाना शामिल है. पिछले साल भी सर्दियों की शुरुआत के साथ ही लाहौर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया था.

कर्नाटक: CM सिद्धारमैया की बढ़ी मुश्किलें! MUDA भूमि आवंटन मामले में लोकायुक्त ने कोर्ट में पेश की स्टेटस रिपोर्ट

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के परिवार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. MUDA की भूमि आवंटित करने में कथित अनियमितताओं की चल रही जांच के संबंध में कर्नाटक लोकायुक्त ने शनिवार को ट्रायल कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की.  अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई को 4 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    लव राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement