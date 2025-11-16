कर्नाटक: CM सिद्धारमैया की बढ़ी मुश्किलें! MUDA भूमि आवंटन मामले में लोकायुक्त ने कोर्ट में पेश की स्टेटस रिपोर्ट

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के परिवार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) की भूमि आवंटित करने में कथित अनियमितताओं की चल रही जांच के संबंध में कर्नाटक लोकायुक्त ने शनिवार को ट्रायल कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की.

शहर सिविल एवं सत्र न्यायालय में कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ दायर निजी शिकायत पर सुनवाई हुई. इस शिकायत में मुख्यमंत्री और अन्य पर MUDA साइटों के आवंटन में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है.

मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता स्वयं अदालत में मौजूद रहे. प्रवर्तन निदेशालय (ED) का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष लोक अभियोजक (SPP) और लोकायुक्त की ओर से पेश हुए SPP भी मौजूद थे.

4 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, लोकायुक्त के SPP ने MUDA से संबंधित आरोपों की जारी जांच पर एक स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की. रिपोर्ट की एक प्रति शिकायतकर्ता को सौंपी गई.

अभियोजक ने अदालत को सूचित किया कि जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वर्तमान में प्रगति पर है और एक अधिक विस्तृत और अद्यतन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा. अदालत ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया.

(PTI इनपुट्स के साथ)

