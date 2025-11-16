scorecardresearch
 

71 प्लेयर्स रिलीज, बचे 77 स्लॉट... रिटेंशन के बाद IPL ऑक्शन की बारी, यहां सजेगी खिलाड़ियों की मंडी

आईपीएल 2026 के लिए टीमों की रिटेंशन लिस्ट सामने आ चुकी है. चेन्नई सुपर किंग्स ने सबसे ज्यादा 11 खिलाड़ियों को रिलीज किया. वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के पास पर्स में सबसे ज्यादा रुपये बचे हैं.

रवींद्र जडेजा और संजू सैमसन की IPL टीम बदल चुकी है. (Photo: ITG)
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के लिए प्लेयर रिटेंशन विंडो 15 नवंबर (शनिवार) को बंद हो गई. सभी 10 फ्रेंचाइजी टीम्स ने अपने-अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है. आईपीएल रिटेंशन के बाद खिलाड़ियों के लिए ऑक्शन की बारी आने वाली है.

10 टीमों की ओर से कुल मिलाकर 173 खिलाड़ियों को रिटेन किया गया है. इसके लिए 1012.45 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. रिटेन हुए खिलाड़ियों में 49 ऐसे हैं, जो दूसरे देशों के हैं. वहीं रिलीज किए गए खिलाड़ियों की संख्या 71 रही, जिसमें 32 विदेशी प्लेयर्स शामिल हैं.

कितन स्लॉट भरे जा सकते हैं?
आगामी मिनी ऑक्शन के लिए सभी 10 टीमों को मिलाकर कुल ₹237.55 करोड़ रुपये का पर्स उपलब्ध होगा, जिसके जरिए अधिकतम 77 स्लॉट्स भरे जा सकेंगे. इनमें से विदेशी खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध स्लॉट्स केवल 31 है.

किस टीम ने सबसे ज्यादा खिलाड़ी रिटेन किए?
पिछले सीजन की उपविजेत पंजाब किंग्स ने सबसे ज्यादा 21 खिलाड़ी रिटेन किए हैं. जबकि मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटन्स ने 20-20 खिलाड़ी रिटेन किए. नियमों के अनुसार प्रत्येक टीम अधिकतम 25 खिलाड़ी रख सकती है, जिसमें विदेशी खिलाड़ी की संख्या 8 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

किस टीम के पास सबसे ज्यादा पर्स बचा?
इस बार ऑक्शन में सबसे मजबूत पर्स कोलकाता नाइट राइडर्स के पास होगा. कोलकाता नाइट राइडर्स के पास 64.3 करोड़ रुपये बचे हैं और टीम अधिकतम 13 स्लॉट भर सकती है, जिनमें 6 विदेशी स्लॉट उपलब्ध हैं. चेन्नई सुपर किंग्स के पास दूसरा सबसे बड़ा पर्स (43.4 करोड़ रुपये) उपलब्ध है और वो 9 खिलाड़ियों को खरीद सकती है.

कहां और किस दिन होगी आईपीएल नीलामी?
आईपीएल के अगले सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 16 दिसंबर 2025 को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में आयोजित होगी.

रिटेन किए गए खिलाड़ियों पर एक नजर डालते हैं...

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK): 16 खिलाड़ी रिटेन | 4 विदेशी | कुल खर्च: ₹81.60 | शेष पर्स: ₹43.40
अंशुल कम्बोज, गुरजपनीत सिंह, *जेमी ओवर्टन, एमएस धोनी, मुकेश चौधरी, *नाथन एलिस, *नूर अहमद, रामकृष्ण घोष, संजू सैमसन (ट्रेड), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), शिवम दुबे, श्रेयस गोपाल, खलील अहमद, आयुष म्हात्रे, *डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल.

दिल्ली कैपिटल्स (DC): 17 खिलाड़ी रिटेन | 3 विदेशी | कुल खर्च: ₹103.20 | शेष पर्स: ₹21.80
अभिषेक पोरेल, अजय मंडल, आशुतोष शर्मा, अक्षर पटेल (कप्तान), *दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, केएल राहुल, कुलदीप यादव, माधव तिवारी, *मिचेल स्टार्क, मुकेश कुमार, नीतीश राणा (ट्रेड), समीर रिजवी, टी. नटराजन, त्रिपुराना विजय, *ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम.

गुजरात टाइटन्स (GT): 20 खिलाड़ी रिटेन| 4 विदेशी | कुल खर्च: ₹112.10 | शेष पर्स: ₹12.90
अनुज रावत, *ग्लेन फिलिप्स, गुरनूर सिंह बराड़, ईशांत शर्मा, जयंत यादव, *जोस बटलर, *कगिसो रबाडा, कुमार कुशाग्र, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद अरशद खान, निशांत सिंधु, प्रसिद्ध कृष्णा, आर. साई किशोर, राहुल तेवतिया, *राशिद खान, साई सुदर्शन, शाहरुख खान, शुभमन गिल (कप्तान), वॉशिंगटन सुंदर.

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR): 12 खिलाड़ी रिटेन| 2 विदेशी | कुल खर्च: ₹60.70 | शेष पर्स: ₹64.30
अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, *रोवमन पॉवेल, *सुनील नरेन, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG): 19 खिलाड़ी रिटेन | 4 विदेशी | कुल खर्च: ₹102.05 | शेष पर्स: ₹22.95
अब्दुल समद, *एडेन मार्करम, आकाश सिंह, अर्जुन तेंदुलकर (ट्रेड), अर्शिन कुलकर्णी, आवेश खान, आयुष बदोनी, दिग्वेश राठी, हिम्मत सिंह, मणिमारन सिद्धार्थ, *मैथ्यू ब्रीट्जके, मयंक यादव, मोहम्मद शमी (ट्रेड), *मिचेल मार्श, मोहसिन खान, *निकोलस पूरन, प्रिंस यादव, ऋषभ पंत (कप्तान), शाहबाज अहमद.

मुंबई इंडियंस (MI): 20 खिलाड़ी रिटेन |7 विदेशी| कुल खर्च: ₹122.25 | शेष पर्स: ₹2.75
*अल्लाह गजनफर, अश्विनी कुमार, *कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, हार्दिक पंड्या (कप्तान), जसप्रीत बुमराह, मयंक मार्कंडेय (ट्रेड), *मिचेल सेंटनर, नमन धीर, रघु शर्मा, राज अंगद बावा, रॉबिन मिंज, रोहित शर्मा, *रयान रिकेल्टन, शार्दुल ठाकुर (ट्रेड), *शेरफेन रदरफोर्ड (ट्रेड), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, *ट्रेंट बोल्ट, *विल जैक्स.

पंजाब किंग्स (PBKS): 21 खिलाड़ी रिटेन | 6 विदेशी | कुल खर्च: ₹113.50 | शेष पर्स: ₹11.50
अर्शदीप सिंह, *अजमतुल्लाह उमरजई, हरनूर पन्नू, हरप्रीत बराड़, *लॉकी फर्ग्यूसन, *मार्को जानसेन, *मार्कस स्टोइनिस, *मिचेल ओवेन, मुशीर खान, नेहाल वढेरा, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, प्याला अविनाश, शशांक सिंह, श्रेयस अय्यर (कप्तान), सूर्यांश शेडगे, विष्णु विनोद, वैशाक विजयकुमार, *जेवियर बार्टलेट, यश ठाकुर, युजवेंद्र चहल.

राजस्थान रॉयल्स (RR): 16 खिलाड़ी रिटेन |7 विदेशी | कुल खर्च: ₹108.95 | शेष पर्स: ₹16.05
ध्रुव जुरेल, *डोनोवन फरेरा (ट्रेड), *जोफ्रा आर्चर, *क्वेना मफाका, *लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, *नांद्रे बर्गर, रवींद्र जडेजा (ट्रेड), रियान पराग, *सैम करन (ट्रेड), संदीप शर्मा, *शिमरॉन हेटमायर, शुभम दुबे, तुषार देशपांडे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, युद्धवीर चरक.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB): 17 खिलाड़ी रिटेन| 6 विदेशी | कुल खर्च: ₹108.60 | शेष पर्स: ₹16.40
अभिनंदन सिंह, भुवनेश्वर कुमार, देवदत्त पडिक्कल, *जैकब बेथेल, जितेश शर्मा, *जोश हेजलवुड, क्रुणाल पंड्या, *नुवान तुषारा, *फिल साल्ट, रजत पाटीदार (कप्तान), रसिख डार, *रोमारियो शेफर्ड, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, *टिम डेविड, विराट कोहली, यश दयाल.

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH): 15 खिलाड़ी रिटेन | 6 विदेशी | कुल खर्च: ₹99.50 | शेष पर्स: ₹25.50
अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, *ब्रायडन कार्स, *ईशान मलिंगा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, *हेनरिक क्लासेन, ईशान किशन, जयदेव उनादकट, *कामिंदु मेंडिस, नीतीश कुमार रेड्डी, *पैट कमिंस (कप्तान), स्मरण रविचंद्रन, *ट्रेविस हेड, जीशान अंसारी

नोट: * विदेशी खिलाड़ियों को दर्शाता है, जबकि राशि करोड़ों में है.

