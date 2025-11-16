भारतीय EB ग्रीन कार्ड आवेदकों के लिए राहत, EB-1 से EB-5 की तारीखें बढ़ीं

अमेरिकी विदेश विभाग ने दिसंबर 2025 के लिए वीजा बुलेटिन जारी किया है, जिसमें भारतीय EB आवेदकों के लिए कई महत्वपूर्ण तारीखें आगे बढ़ाई गई हैं. इसमें भारत के रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड पाने वालों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि उनकी तारीखें आगे बढ़ गई हैं. इसका मतलब है कि उन्हें ग्रीन कार्ड शायद पहले मिल सकेगा.

लेकिन परिवार-आधारित वीजा वाले लोगों के लिए कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें अभी और इंतजार करना होगा. रोजगार-आधारित श्रेणियों के लिए, भारत के लिए सभी प्रमुख लाइनें आगे बढ़ गई हैं. EB-1 एक महीने आगे बढ़कर 15 मार्च 2022 हो गई है, EB-2 एक महीने और 14 दिन आगे बढ़कर 15 मई 2013 हो गई है, और EB-3 एक महीने आगे बढ़कर 22 सितंबर 2013 हो गई है. इसका मतलब है कि इन श्रेणियों में आने वाले भारतीय आवेदक अब ग्रीन कार्ड की अंतिम मंजूरी के और करीब पहुंच रहे हैं.

परिवार-आधारित वीजा में निराशा

परिवार-आधारित (Family-Based) कैटेगिरी में लगभग कोई बदलाव नहीं हुआ है. F1, F2A, F2B, F3, F4—इन सभी कैटेगरी में Final Action Dates में कोई भी प्रगति नहीं हुई है. केवल F2A आवेदकों के लिए थोड़ा बदलाव—वे 22 नवंबर 2025 से एक महीना पहले आवेदन दाखिल कर सकते हैं. इसका मतलब है कि परिवार-आधारित आवेदकों का इंतजार अभी भी लंबा ही है.

USCIS की प्रक्रिया में राहत

USCIS ने कहा है कि रोजगार और परिवार दोनों कैटेगरी के लिए Dates for Filing का इस्तेमाल जारी रहेगा.इससे आवेदकों को ये फायदे मिलते रहेंगे

स्थिति समायोजन (Adjustment of Status) जल्दी दाखिल कर सकते हैं

काम करने की अनुमति (EAD) जल्दी मिल सकती है

यात्रा दस्तावेज (Advance Parole) भी जल्दी मिल सकता है

और प्राथमिकता तिथि लॉक हो जाती है, भले ही ग्रीन कार्ड तुरंत उपलब्ध न हो

