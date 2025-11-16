scorecardresearch
 

Feedback

भारतीय EB ग्रीन कार्ड आवेदकों के लिए राहत, EB-1 से EB-5 की तारीखें बढ़ीं

अमेरिका में ग्रीन कार्ड पाने की कोशिश कर रहे भारतीयों के लिए दिसंबर 2025 का वीजा बुलेटिन अच्छी खबर लेकर आया है. खासकर रोजगार-आधारित (EB) श्रेणियों में. कई कैटेगिरी में तारीखें आगे बढ़ी हैं, जिससे हजारों भारतीय आवेदकों को मंज़िल के और करीब पहुंचने का मौका मिलेगा.

Advertisement
X
दिसंबर 2025 भारतीय रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड आवेदकों के लिए एक राहत भरा महीना है, कई तारीखें आगे बढ़ी हैं. ( Photo:  ITG)
दिसंबर 2025 भारतीय रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड आवेदकों के लिए एक राहत भरा महीना है, कई तारीखें आगे बढ़ी हैं. ( Photo:  ITG)

अमेरिकी विदेश विभाग ने दिसंबर 2025 के लिए वीजा बुलेटिन जारी किया है, जिसमें भारतीय EB आवेदकों के लिए कई महत्वपूर्ण तारीखें आगे बढ़ाई गई हैं. इसमें भारत के रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड पाने वालों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि उनकी तारीखें आगे बढ़ गई हैं. इसका मतलब है कि उन्हें ग्रीन कार्ड शायद पहले मिल सकेगा.

लेकिन परिवार-आधारित वीजा वाले लोगों के लिए कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें अभी और इंतजार करना होगा. रोजगार-आधारित श्रेणियों के लिए, भारत के लिए सभी प्रमुख लाइनें आगे बढ़ गई हैं. EB-1 एक महीने आगे बढ़कर 15 मार्च 2022 हो गई है, EB-2 एक महीने और 14 दिन आगे बढ़कर 15 मई 2013 हो गई है, और EB-3 एक महीने आगे बढ़कर 22 सितंबर 2013 हो गई है. इसका मतलब है कि इन श्रेणियों में आने वाले भारतीय आवेदक अब ग्रीन कार्ड की अंतिम मंजूरी के और करीब पहुंच रहे हैं.

परिवार-आधारित वीजा में निराशा
परिवार-आधारित (Family-Based) कैटेगिरी में लगभग कोई बदलाव नहीं हुआ है. F1, F2A, F2B, F3, F4—इन सभी कैटेगरी में Final Action Dates में कोई भी प्रगति नहीं हुई है. केवल F2A आवेदकों के लिए थोड़ा बदलाव—वे 22 नवंबर 2025 से एक महीना पहले आवेदन दाखिल कर सकते हैं. इसका मतलब है कि परिवार-आधारित आवेदकों का इंतजार अभी भी लंबा ही है.

सम्बंधित ख़बरें

In the past two years, governments across major destinations like the US, UK, Sweden, Canada, and Australia have quietly raised the barriers for skilled workers and students
इंड‍ियन IT प्रोफेशनल्स के लिए बुरी खबर, अमेरिकी सांसद लाने वाली हैं H-1B वीजा को खत्म करने का बिल 
US Top 10 FM Meeting
रुबियो से मिले जयशंकर, फंडिंग बिल पास; देखें US टॉप-10 
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई H-1B वीजा पॉलिसी कैसी है. (Photo: Reuters)
अमेरिका आओ, सिखाओ और लौट जाओ... ऐसी है ट्रंप की नई वीजा पॉलिसी 
H1B वीजा पर नरम ट्रंप, लंडन पहुंचा लबूबू; देखें दुनिया आजतक  
visa refused in 60 seconds
1 करोड़ सैलरी, 60 सेकंड में वीजा रिजेक्ट... इंजीनियर ने कहा- ये क्या हुआ मेरे साथ? 
Advertisement

USCIS की प्रक्रिया में राहत
USCIS ने कहा है कि रोजगार और परिवार दोनों कैटेगरी के लिए Dates for Filing का इस्तेमाल जारी रहेगा.इससे आवेदकों को ये फायदे मिलते रहेंगे

  • स्थिति समायोजन (Adjustment of Status) जल्दी दाखिल कर सकते हैं
  • काम करने की अनुमति (EAD) जल्दी मिल सकती है
  •  यात्रा दस्तावेज (Advance Parole) भी जल्दी मिल सकता है
  • और प्राथमिकता तिथि लॉक हो जाती है, भले ही ग्रीन कार्ड तुरंत उपलब्ध न हो
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement