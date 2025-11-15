Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 15 नवंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA ने ऐतिहासिक जनादेश दर्ज किया है. श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार रात भीषण ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 9 लोग मारे गए और 27 घायल हुए हैं. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में NOTA विकल्प का चुनाव करने वाले मतदाताओं का प्रतिशत 1.81% रहा, जो कुल 6,65,870 वोट हैं. महुआ विधानसभा सीट पर लोक जन शक्ति पार्टी (एलजेपी) के संजय कुमार सिंह ने जीत दर्ज की है. उन्हें कुल 87,641 वोट मिले. साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजी कोच एशवेल प्रिंस ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स की पिच पर अनियमित उछाल को लेकर नाराजगी जताई है. पढ़िए शनिवार सुबह की 5 बड़ी खबरें...

Bihar elections result LIVE: NDA की ऐतिहासिक 'डबल सेंचुरी के आगे महागठबंधन का सरेंडर, कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे बोले- यह जनादेश स्वीकार्य नहीं

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA ने ऐतिहासिक जनादेश दर्ज किया है. NDA ने 243 सीटों वाली विधानसभा में 202 सीटों पर जीत दर्ज की है. बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. जेडीयू ने 85 सीटें, LJP(RV) ने 19, HAM(S) ने 5 और RLM ने 4 सीटें जीतीं. महागठबंधन के खाते में सिर्फ 34 सीटें आईं.

श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में भीषण ब्लास्ट, 9 की मौत और 27 घायल, 300 फीट दूर मिले मानव अंग

श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार रात भीषण ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 9 लोग मारे गए और 27 घायल हुए हैं. CCTV फुटेज और चश्मदीदों ने बताया कि धमाका इतनी तीव्रता वाला था कि आग और धुएं का गुबार आसमान में उठ गया. फिलहाल जाँच एजेंसियां दो प्रमुख कोणों से इस घटना की जांच कर रही हैं:

बिहार चुनाव में 6.65 लाख मतदाताओं ने दबाया NOTA, तोड़ा पिछले चुनाव का रिकॉर्ड

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में NOTA विकल्प का चुनाव करने वाले मतदाताओं का प्रतिशत 1.81% रहा, जो कुल 6,65,870 वोट हैं. 2020 के विधानसभा चुनाव में, लगभग 7,06,252 मतदाताओं ने NOTA को चुना था, जो कुल वोटों का 1.68 प्रतिशत था. इस प्रकार, इस बार NOTA के प्रतिशत में मामूली वृद्धि हुई है.

Mahua Election Results: तेज प्रताप 50 हजार से ज्यादा वोटों से हारे, महुआ सीट पर तीसरे नंबर पर रहे

महुआ विधानसभा सीट पर लोक जन शक्ति पार्टी (एलजेपी) के संजय कुमार सिंह ने जीत दर्ज की है. उन्हें कुल 87,641 वोट मिले, जबकि आरजेडी के मुकेश कुमार रोशन को 44,644 वोट मिले. तेज प्रताप यादव तीसरे स्थान पर रहे, जिन्होंने 35,703 वोट प्राप्त किए। संजय कुमार सिंह ने मुकेश रोशन को 44,997 वोटों से हराया.

IND vs SA: ईडन गार्डन्स की पिच पर भड़के साउथ अफ्रीकी कोच, बुमराह को लेकर दिया ये बयान

साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजी कोच एशवेल प्रिंस ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स की पिच पर अनियमित उछाल को लेकर नाराजगी जताई है. प्रिंस ने कहा कि पिच पर लगातार बाउंस नहीं है, जिससे बल्लेबाजों को सेट होने और आत्मविश्वास पाने का मौका नहीं मिला. बता दें कि पहली पारी में बुमराह की घातक गेंदबाज़ी के कारण साउथ अफ्रीका की टीम मात्र 159 रन पर सिमट गई.

