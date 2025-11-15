श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में भीषण ब्लास्ट, 7 की मौत और 30 घायल, 300 फीट दूर मिले मानव अंग

दक्षिण श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार रात वह सब हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. यहां एक ऐसा भीषण धमाका जिसने पूरे इलाके को दहला दिया और इसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी. थाने की इमारत का बड़ा हिस्सा ढह गया, कई वाहन धू-धू कर जल उठे और 300 फीट दूर तक इंसानी अवशेष बिखरे मिले.

शुक्रवार रात करीब 11.22 बजे हुए इस धमाके में अब तक 7 मौतों की पुष्टि हो चुकी है और 30 घायल अस्पताल में जिंदगी से जूझ रहे हैं, जिनमें कई की हालत बेहद गंभीर है. मलबे में अभी भी लोगों के दबे होने की आशंका है.

CCTV फुटेज और चश्मदीदों ने बताया कि धमाका इतनी तीव्रता वाला था कि आग और धुएं का गुबार आसमान में उठ गया. राहत दल को छोटे-छोटे लगातार धमाकों के कारण करीब एक घंटे तक अंदर प्रवेश करने में दिक्कत हुई.

IED साजिश या लापरवाही- जांच के दो एंगल

पुलिस सूत्रों ने बताया कि फिलहाल जाँच एजेंसियां दो प्रमुख कोणों से इस घटना की जांच कर रही हैं:

लापरवाही का एंगल: आशंका है कि पुलिस स्टेशन के भीतर रखी गई करीब 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक सामग्री में उस समय विस्फोट हो गया जब मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसे सील किया जा रहा था.

आतंकी साजिश का एंगल: दूसरा और अधिक गंभीर कोण आतंकी हमले का है. अधिकारियों को संदेह है कि परिसर में खड़ी एक जब्तशुदा कार में आईईडी (IED) लगाया गया था, जिसके विस्फोट ने अमोनियम नाइट्रेट के बड़े जखीरे को डेटोनेट कर दिया. जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े शैडो ग्रुप पीएएफएफ (PAFF) ने हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है, जिसकी सत्यता की जांच जारी है.

डॉक्टरों की मॉड्यूल कड़ी फिर सामने

यह धमाका नौगाम पुलिस स्टेशन पर हुआ, जो एक महत्वपूर्ण सुरक्षा केंद्र है क्योंकि यहीं अंतर-राज्यीय आतंकी मॉड्यूल की पहली FIR दर्ज की गई थी. इस लिहाज़ से, सुरक्षा एजेंसियां इस विस्फोट को चल रही जांच के विरोध में बदले की कार्रवाई मानकर देख रही हैं.

यहां जो 360 किलो विस्फोटक था वहीं फरीदाबाद में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल गनई के किराये के घर से बरामद हुआ था. इसी मॉड्यूल से जुड़े दो और डॉक्टरों को अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पकड़ा गया था. जांच के दौरान एजेंसियों ने फरीदाबाद से 2,900 किलो विस्फोटक सामग्री भी जब्त की थी जो जैश-ए-मोहम्मद के एक बड़े नेटवर्क की ओर इशारा करती है.

दिल्ली के लालकिला ब्लास्ट से भी कनेक्शन?

सुरक्षा एजेंसियों ने नौगाम धमाके के बाद पूरे J&K में हाई-अलर्ट जारी कर दिया है. DGP नलिन प्रभात ने हाइब्रिड सिक्योरिटी रिव्यू किया.

यह सब उस घटना के बाद हो रहा है जब इसी सप्ताह दिल्ली के लालकिला के पास कार में शक्तिशाली धमाका हुआ था, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई थी. सरकार ने इस धमाके को “घिनौनी आतंकी हरकत” बताया है और जांच एजेंसियों को “मैक्सिमम प्रायोरिटी” पर काम करने के निर्देश दिए हैं.

