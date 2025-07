Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 14 जुलाई 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 14 जुलाई 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 14 जुलाई, 2025 की खबरें और समाचार: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा, गोवा और लद्दाख के नए राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति की है. वहीं, देश में जून के महीने में खुदरा महंगाई दर घटकर 2.1 प्रतिशत पर आ गई है.

Fresh faces in Raj Bhavans: President Murmu names new Governors for Haryana, Goa, and Ladakh