GST में सुधार, नए रोजगार... इस स्वतंत्रता दिवस पर PM मोदी ने दिए दो बड़े उपहार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्‍वतंत्रता दिवस के मौके पर देशवासियों के लिए बड़ा ऐलान किया. उन्‍होंने युवाओं से लेकर कारोबारियों के लिए दो खास तोहफा दिया है. उन्‍होंने आज युवाओं के लिए प्रधानमंत्री विकस‍ित भारत रोजगार योजना का ऐलान किया, जो करीब 3.5 लाख युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी. उन्‍होंने कहा कि आज से ही इस योजना की शुरुआत की जा रही है.

दूसरा तोहफा- GST को लेकर भी प्रधानमंत्री ने बड़ा ऐलान किया. उन्‍होंने कहा कि दिवाली से हमारी सरकार नया जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रही है, जिसके तहत मौजूदा जीएसटी दरों की समीक्षा की जाएगी. साथ ही टैक्‍स स्‍लैब को भी तर्कसंगत बनाया जाएगा.

GST के तहत कई तरह के टैक्‍स स्‍लैब हैं, जो वस्‍तुओं पर अलग-अलग हैं. नए जीएसटी रिफॉर्म्‍स के तहत इन सभी वस्‍तुओं पर लगने वाले GST की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद यह तय किया जाएगा कि किस वस्‍तु पर कितनी जीएसटी दर लागू होगी. अभी मौजूदा जीएसटी स्‍लैब 0%, 5%, 12%, 18%, 28% लागू हैं. इसके अलावा कीमती धातुओं पर 0.25% और 3% की विशेष दरें भी लागू हैं. रिपोर्ट्स है कि इस स्‍लैब को कम किया जा सकता है.

पीएम विकसित रोजगार योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, नौवजवानों के लिए रोजगार के नए-नए अवसर पैदा करेगी. यह योजना पहली बार प्राइवेट सेक्‍टर में नौकरी करने वाले युवाओं को 15000 रुपये देगी. यह राशि दो किश्‍तों में दिए जाएंगे. पहली किश्‍त 6 महीने पूरे होने और दूसरी किश्‍त 1 साल के पूरे होने के बाद दिया जाएगा.

किसे मिलेगा इस योजना का लाभ?

इस योजना के तहत उन लोगों को ही लाभ दिया जाएगा, जिनकी सैलरी 1 लाख रुपये तक ही है. इससे ज्‍यादा सैलरी पाने वाले युवाओं को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 15000 रुपये का लाभ नहीं मिलेगा. साथ ही EPFO रजिस्‍टर्ड भी होना आवश्‍यक है. अगर ईपीएफ के तहत रजिस्‍टर्ड नहीं हैं तो भी इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा.

कंपनियों को मिलेगा सपोर्ट

पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत रोजगार देने वाली कंपनियों को भी सपोर्ट किया जाएगा. सब्सिडी के तौर पर उन्‍हें भी इस योजना के तहत मदद दी जाएगी. इस योजना के तहत कंपनियों को हर कर्मचारी पर 3000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी. हालांकि यह सुनिश्चित हो कि कर्मचारी की नौकरी 6 महीने तक रहे.

लाल किले से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लोगों की मदद के लिए चलाई जाने वाली अन्‍य योजनाओं का भी जिक्र किया. उन्‍होंने कहा कि लखपति दीदी योजना ने महिलाओं के जीवन को बदला है. उन्‍होंने रेहड़ी-पटरी वालों के लिए शुरू की गई पीएम स्‍वनिधि योजना का भी जिक्र किया.

