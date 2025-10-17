ठाणे में महिला ने 16वीं मंजिल से कूदकर की खुदकुशी, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से थी परेशान

ठाणे के घोड़बंदर रोड इलाके में एक महिला ने कथित रूप से 16वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली. मामला गुरुवार शाम का है. कसारवाडावली पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि महिला के परिवार के अनुसार, वह पिछले आठ वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी इलाज करा रही थी. पुलिस को परिवार द्वारा महिला के मेडिकल रिकॉर्ड भी सौंपे गए हैं.

कसारवाडावली पुलिस के वरिष्ठ निरीक्षक निवृत्ति कोल्हटकर ने बताया कि महिला पहले भी इसी तरह का आत्मघाती प्रयास कर चुकी थी. घटना स्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. पुलिस ने इस घटना को लेकर आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट (Accidental Death Report – ADR) दर्ज की है और जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने बताया कि मृतका की पहचान और उसके पिछले मानसिक स्वास्थ्य इलाज के दस्तावेजों की समीक्षा की जा रही है. पड़ोसियों और परिवार के सदस्यों से पूछताछ के बाद यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि घटना में कोई संदेहास्पद पहलू तो नहीं है. स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने ऐसे मामलों में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को रेखांकित किया है और लोगों से आग्रह किया है कि वे अपने परिवार या आस-पास के किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को गंभीरता से लें.

नोट:- अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.

