ठाणे: तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर, 27 साल की महिला की मौके पर मौत

महाराष्ट्र के ठाणे में हुए भीषण सड़क हादसे में एक 27 साल की स्कूटी सवार महिला की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने महिला की स्कूटी को टक्कर मार दी. मंगलवार को एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है.

उन्होंने बताया कि यह दुर्घटना सोमवार रात करीब 11.30 बजे घोड़बंदर रोड पर वाघबिल ब्रिज के पास हुई. क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तड़वी ने बताया कि एक कंटेनर ट्रक ने नियंत्रण खो दिया और स्कूटी से जा रही महिला को टक्कर मार दी, जिससे वह गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई.

उन्होंने बताया कि पुलिस और आपातकालीन प्रतिक्रिया दल घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़िता आरती सुशील अग्रवाल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

बता दें कि ठाणे में इसी महीने 14 तारीख की आधी रात को एक और भीषण हादसा हुआ था. कैडबरी जंक्शन रोड के पास एक ऑटो रिक्शा खड़े पानी के टैंकर से जा टकराया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के अंदर बैठे तीन यात्री फंस गए. ठाणे नगर निगम आपदा प्रबंधन विभाग के प्रमुख यासीन तडवी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंचा. फायर ब्रिगेड कर्मियों ने लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद तीनों यात्रियों को बाहर निकाला. सभी को तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. अस्पताल पहुंचने पर एक यात्री, जिसकी पहचान बाबलू के रूप में हुई उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

