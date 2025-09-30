scorecardresearch
 

Feedback

ठाणे: तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर, 27 साल की महिला की मौके पर मौत

ठाणे में घोड़बंदर रोड पर वाघबिल ब्रिज के पास तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार 27 वर्षीय आरती सुशील अग्रवाल को टक्कर मार दी. हादसा सोमवार रात को हुआ. गंभीर चोट लगने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

Advertisement
X
तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर, महिला की मौत (Photo: representation image)
तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर, महिला की मौत (Photo: representation image)

महाराष्ट्र के ठाणे में हुए भीषण सड़क हादसे में एक 27 साल की स्कूटी सवार महिला की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने महिला की स्कूटी को टक्कर मार दी. मंगलवार को एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है.

उन्होंने बताया कि यह दुर्घटना सोमवार रात करीब 11.30 बजे घोड़बंदर रोड पर वाघबिल ब्रिज के पास हुई. क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तड़वी ने बताया कि एक कंटेनर ट्रक ने नियंत्रण खो दिया और स्कूटी से जा रही महिला को टक्कर मार दी, जिससे वह गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई.

उन्होंने बताया कि पुलिस और आपातकालीन प्रतिक्रिया दल घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़िता आरती सुशील अग्रवाल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

सम्बंधित ख़बरें

तालाब में डूबने से महिलाओं व बच्चों की मौत. (Photo: Representational)
तालाब में डूबने से दो महिलाओं और दो बच्चों की मौत, जांच के आदेश 
सड़क हादसे में यूपीडा के चार कर्मचारियों की मौत. (Photo: Representational )
लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार वाहन ने यूपीडा के 4 कर्मचारियों को रौंदा, चारों की मौत 
ठाणे में महिला से 32 लाख रुपये की ठगी. (Photo: Representational )
फ्लैट दिलाने के नाम पर महिला से 32 लाख रुपये की ठगी, रियल एस्टेट एजेंट और उसकी पत्नी पर FIR 
मुंबई पर आईएमडी का रेड अलर्ट
मुंबई-ठाणे में Rain Alert: Air India की Travel Advisory 
ठाणे से दो चोर गिरफ्तार. (Photo: Representational )
रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से करते थे लूट... महाराष्ट्र के ठाणे से 2 गिरफ्तार 

बता दें कि ठाणे में इसी महीने 14 तारीख की आधी रात को एक और भीषण हादसा हुआ था. कैडबरी जंक्शन रोड के पास एक ऑटो रिक्शा खड़े पानी के टैंकर से जा टकराया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के अंदर बैठे तीन यात्री फंस गए. ठाणे नगर निगम आपदा प्रबंधन विभाग के प्रमुख यासीन तडवी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंचा. फायर ब्रिगेड कर्मियों ने लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद तीनों यात्रियों को बाहर निकाला. सभी को तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. अस्पताल पहुंचने पर एक यात्री, जिसकी पहचान बाबलू के रूप में हुई उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.  

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement