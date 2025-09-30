scorecardresearch
 

फ्लैट दिलाने के नाम पर महिला से 32 लाख रुपये की ठगी, रियल एस्टेट एजेंट और उसकी पत्नी पर FIR

ठाणे में एक महिला से 32 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. बताया जाता है कि यहां एक महिला से एक रियल एस्टेट एजेंट और उसकी पत्नी ने फ्लैट देने के नाम पर रुपये लिए. लेकिन बाद में फ्लैट नहीं दिया गया.

ठाणे में महिला से 32 लाख रुपये की ठगी. (Photo: Representational )
ठाणे में एक रियल एस्टेट एजेंट और उसकी पत्नी के खिलाफ पुलिस ने मुंबई में एक सरकारी योजना के तहत फ्लैट दिलाने के बहाने 32.83 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. 32 वर्षीय पीड़िता मीरा रोड इलाके की रहने वाली है और उसका पति विदेश में काम करता है.

काशीगांव पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि महिला ने दावा किया कि पड़ोसी मुंबई के जोगेश्वरी निवासी रियल एस्टेट एजेंट और उसकी पत्नी ने उसे महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) योजना के तहत महानगर के कांदिवली में एक घर दिलाने का आश्वासन दिया था. उन्होंने बताया कि दोनों ने अक्टूबर 2023 से किश्तों में उससे 32.83 लाख रुपये लिए, लेकिन वादा किया गया घर नहीं दिया.

यह भी पढ़ें: UP: गाजा पीड़ितों की मदद के नाम पर करोड़ों की क्राउडफंडिंग, धोखाधड़ी के आरोप में महाराष्ट्र से 3 गिरफ्तार

मामले की जांच में जुटी पुलिस

महिला ने जब उनसे संपर्क करने और स्पष्टीकरण मांगने की कोशिश की, तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला. जिसके बाद उसने पुलिस से संपर्क किया. पुलिस ने बताया कि उनकी शिकायत के आधार पर सोमवार को दंपति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई.

यह भी पढ़ें: दिल्ली: NGO के नाम पर खाते, 6 करोड़ की धोखाधड़ी, साइबर ठगी के आरोप में दो गिरफ्तार

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है. धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

