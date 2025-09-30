फ्लैट दिलाने के नाम पर महिला से 32 लाख रुपये की ठगी, रियल एस्टेट एजेंट और उसकी पत्नी पर FIR

ठाणे में एक रियल एस्टेट एजेंट और उसकी पत्नी के खिलाफ पुलिस ने मुंबई में एक सरकारी योजना के तहत फ्लैट दिलाने के बहाने 32.83 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. 32 वर्षीय पीड़िता मीरा रोड इलाके की रहने वाली है और उसका पति विदेश में काम करता है.

काशीगांव पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि महिला ने दावा किया कि पड़ोसी मुंबई के जोगेश्वरी निवासी रियल एस्टेट एजेंट और उसकी पत्नी ने उसे महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) योजना के तहत महानगर के कांदिवली में एक घर दिलाने का आश्वासन दिया था. उन्होंने बताया कि दोनों ने अक्टूबर 2023 से किश्तों में उससे 32.83 लाख रुपये लिए, लेकिन वादा किया गया घर नहीं दिया.

यह भी पढ़ें: UP: गाजा पीड़ितों की मदद के नाम पर करोड़ों की क्राउडफंडिंग, धोखाधड़ी के आरोप में महाराष्ट्र से 3 गिरफ्तार

मामले की जांच में जुटी पुलिस

महिला ने जब उनसे संपर्क करने और स्पष्टीकरण मांगने की कोशिश की, तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला. जिसके बाद उसने पुलिस से संपर्क किया. पुलिस ने बताया कि उनकी शिकायत के आधार पर सोमवार को दंपति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिल्ली: NGO के नाम पर खाते, 6 करोड़ की धोखाधड़ी, साइबर ठगी के आरोप में दो गिरफ्तार

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है. धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----