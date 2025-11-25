डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर के केबिन में घुसा सांप, मरीजों में मची अफरा-तफरी

ठाणे जिले के सिविल हॉस्पिटल के मेल वार्ड में सोमवार को एक चार फुट लंबा सांप रेस्क्यूअर की पकड़ से फिसलकर घुस गया और बाद में एक डॉक्टर के केबिन में घुस गया. जिससे मरीज़, नर्स और रिश्तेदार डर के मारे हॉस्पिटल से बाहर भाग गए. इस बात की जानकारी हॉस्पिटल के अधिकारियों ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

सांप के छूटने से मची अफरा-तफरी

हॉस्पिटल के पास की एक बस्ती के दो लोगों को बिना ज़हरीले 'धमन' सांपों ने काट लिया था. दोनों को इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल लाया गया था. इस दौरान एक लोकल स्नेक रेस्क्यूअर, जिसने काटने वाले दो सांपों को पकड़ा था और उनकी पहचान के लिए डॉक्टरों को दिखाने के लिए ले गया था.

अधिकारियों ने बताया कि इसी बीच एक सांप टेंट वाले टेम्पररी हॉस्पिटल के अंदर उसकी पकड़ से छूट गया. जिससे अफरा-तफरी मच गई. हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया, "सांप अचानक (पुरुषों के) वार्ड एरिया में घुस गया और फिर एक डॉक्टर के केबिन में चला गया. एक नर्स ने उसे देखा और मदद के लिए चिल्लाई, जिसके बाद मरीज़ और रिश्तेदार घबराकर बाहर भागे."

जहरीले नहीं थे दोनों सांप

रेस्क्यू करने वाले ने कुछ ही मिनटों में सांप को पकड़ लिया. जिससे आगे कोई परेशानी नहीं हुई. डॉक्टरों ने कन्फर्म किया कि दोनों सांप ज़हरीले नहीं थे और किसी स्टाफ़ या मरीज़ को कोई नुकसान नहीं हुआ. हॉस्पिटल के अधिकारी ने आगे कहा, "अच्छी बात यह है कि सांप खतरनाक नहीं था. सांप के काटने वाले दोनों लोगों का तुरंत इलाज किया गया और उनकी हालत स्थिर है. घबराहट सिर्फ़ डर की वजह से थी, मेडिकल रिस्क की वजह से नहीं."

डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अभी साइकेट्रिक हॉस्पिटल की जगह से चल रहा है क्योंकि ओरिजिनल जगह पर एक नई सुपर-स्पेशियलिटी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है.

