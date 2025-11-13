scorecardresearch
 

क्लास में घुसा तीन मीटर लंबा जहरीला सांप, बिजनौर के स्कूल में मच गई भगदड़, फिर...

बिजनौर के पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय में लंच टाइम के दौरान तीन मीटर लंबा जहरीला सांप घुस आने से छात्रों में भगदड़ मच गई. सूचना पर पहुंचे वन विभाग की टीम और सर्प मित्रों ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ लिया गया. घोड़ा पछाड़ प्रजाति का यह सांप बेहद फुर्तीला बताया जा रहा है.

क्लास में घुसा जहरीला सांप तो स्कूल में मच गई भगदड़ (Photo: itg)
उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां लंच टाइम के दौरान पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय में अचानक एक तीन मीटर लंबा जहरीला सांप निकल आया. सांप को देख बच्चों में भगदड़ मच गई और पूरा स्कूल दहशत में आ गया. यह घटना बिजनौर के ग्राम धर्मनगरी स्थित विद्यालय की है.

जानकारी के अनुसार, बुधवार दोपहर लंच के समय बच्चे स्कूल कैंपस खेल रहे थे. इसी दौरान एक विशालकाय सांप मैदान से रेंगता हुआ एक कक्षा में जा घुसा. सांप को देखकर बच्चों में अफरातफरी मच गई और वे चिल्लाते हुए इधर-उधर भागने लगे. शोर सुनकर शिक्षकों ने तुरंत समझदारी दिखाई और सभी छात्रों को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर भवन से दूर किया.

विद्यालय प्रशासन ने तत्काल इस घटना की सूचना खंड शिक्षा अधिकारी डॉ. प्रभात कुमार को दी. उन्होंने मामले की जानकारी वन विभाग को देकर मदद मांगी. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और दो प्रशिक्षित सर्प मित्रों को साथ लाया गया.

करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद सर्प मित्रों ने स्कूल के कमरे में छिपे सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया. पकड़ा गया सांप घोड़ा पछाड़ प्रजाति का बताया गया है, जो अपनी तेज गति के कारण बेहद खतरनाक मानी जाती है. सर्प मित्रों ने बताया कि इस प्रजाति के सांप की रफ्तार घोड़े से भी तेज होती है और यह अक्सर घनी झाड़ियों या खेतों में पाया जाता है.

सांप के सुरक्षित पकड़े जाने के बाद छात्रों और स्कूल स्टाफ ने राहत की सांस ली. स्कूल प्रशासन ने बताया कि किसी भी बच्चे या स्टाफ को कोई नुकसान नहीं हुआ. घटना के बाद वन विभाग ने विद्यालय परिसर की जांच की और सांप के घुसने के संभावित स्थानों को सील किया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

यह घटना एक बार फिर स्कूल परिसरों में सुरक्षा और सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों के आस-पास झाड़ियों की सफाई और नियमित निगरानी की आवश्यकता पर भी जोर दिया जा रहा है.

 

 

 

