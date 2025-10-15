घरेलू समस्या से तंग बुजुर्ग ने किया सुसाइड, बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर से कूदा

महाराष्ट्र के पुणे शहर में बुधवार को एक 61 वर्षीय व्यक्ति ने अदालत की इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. बताया जाता है कि व्यक्ति ने यह कदम कुंठा में उठाया.

एक अधिकारी ने बताया कि एक व्यक्ति ने बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया. बाद में उसकी जेब से एक नोट मिला और प्राथमिक जांच से पता चला है कि घरेलू समस्या को लेकर कुंठा के कारण व्यक्ति ने यह कदम उठाया. यह घटना शिवाजीनगर स्थित जिला अदालत की नई इमारत में सुबह करीब 11.45 बजे हुई.

पुलिस कर रही है आगे की जांच

शिवाजीनगर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि पुणे के वडकी इलाके के निवासी यशवंत जाधव ने अदालत की इमारत की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी. अधिकारी ने कहा, "व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. घटना की आगे की जांच जारी है."

स्थानीय लोगों ने बताया कि व्यक्ति तीसरी मंजिल पर गया और अचानक से कूद गया. जिससे उसकी मौत हो गई. इस घटना से आसपास के लोग भी दहशत में आ गए. जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

