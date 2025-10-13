scorecardresearch
 

महिला बनकर लड़का विधायक से करता रहा गंदी बातें, मांगे 10 लाख रुपये और फिर...

ठाणे पुलिस ने एक 26 साल के युवक को गिरफ्तार किया है जो महिला बनकर एक विधायक को ब्लैकमेल कर रहा था. आरोपी ने विधायक को आपत्तिजनक वीडियो भेजकर 5 से 10 लाख रुपये की मांग की थी. जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपनी बहन का आधार कार्ड दिखाकर महिला होने का भ्रम पैदा किया था. आरोपी के खिलाफ BNS की धारा और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है.

युवक ने महिला बनकर MLA को फंसाया (Photo: AI-generated)
युवक ने महिला बनकर MLA को फंसाया (Photo: AI-generated)

महाराष्ट्र के ठाणे में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने खुद को महिला बताकर एक विधायक को फंसाने और ब्लैकमेल करने की कोशिश की. पुलिस ने आरोपी की पहचान मोहन ज्योतिबा पवार (26) के रूप में की है, जिसे ठाणे पुलिस ने कोल्हापुर से गिरफ्तार किया है.

लड़का महिला बनकर करता रहा बातें

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी पवार ने सोशल मीडिया और चैटिंग ऐप्स पर एक महिला बनकर विधायक से संपर्क किया. उसने उन्हें अश्लील और आपत्तिजनक चैट मैसेज, वीडियो और फोटो भेजे और फिर 5 से 10 लाख की रकम मांगने लगा. शुरुआत में पुलिस को लगा कि इस मामले में एक महिला शामिल है, लेकिन जांच के बाद सच्चाई सामने आई कि पूरा षड्यंत्र उसी युवक ने रचा था.

ठाणे शहर पुलिस ने बताया कि पहले एक महिला के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, लेकिन तकनीकी जांच और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) की मदद से पुलिस ने असली आरोपी को पकड़ लिया. जांच में पता चला कि आरोपी ने विधायक को भरोसा दिलाने के लिए अपनी बहन के आधार कार्ड की फोटो भी भेजी थी, ताकि वह सचमुच महिला लगे.

आरोपी ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे

डीसीपी प्रशांत कदम ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(3) (ब्लैकमेल और उगाही) और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस अपराध में कोई महिला शामिल नहीं थी न आरोपी की बहन और न ही कोई अन्य महिला.

सूत्रों के अनुसार, आरोपी की विधायक से पहचान कोल्हापुर में उनके दौरे के दौरान हुई थी, जिसके बाद उसने इस ब्लैकमेलिंग की योजना बनाई. पुलिस आरोपी से उसके मोबाइल और चैट डिटेल की तकनीकी जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उसने इस तरह की हरकत किसी और के साथ भी की है.

 

---- समाप्त ----
