नाले में उतराता मिला 5 माह के नवजात का शव..., ठाणे में डराने वाला मामला

ठाणे से बेहद डरा देने वाली वारदात सामने आई है. यहां कुछ लोगों को अपने घर के बाहर नाले में एक नवजात शिशू का शव मिला तो हड़कंप मच गया. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है.

ठाणे में नाले में मिला मासूम का शव (Photo: representational Image)
महाराष्ट्र के ठाणे से बेहद डरा देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक 5 माह के बच्चे का शव नाले में मिलने से हड़कंप मच गया. मंगलवार को पुलिस ने ये जानकारी दी है.

एक स्थानीय निवासी और उसके बेटे को नेताजी मार्केट इलाके में स्थित अपने घर के बाहर नाले में एक शिशु का शव मिला. इसके बाद ढेरों लोग मौके पर जमा हो गए. एक अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और शिशु के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया. उन्होंने बताया कि मृत शिशु लगभग पांच महीने का था और मामले की जांच जारी है। 

बता दें कि ये कोई अपने तरह का पहला मामला नहीं है बल्कि कई बार देखा गया है कि किसी नवजात को इस तरह के फेंक दिया गया हो. कुछ माह पहले मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (T2) पर एक हृदयविदारक घटना सामने आई थी. यहां एयरपोर्ट के टॉयलेट में कूड़ेदान के अंदर एक नवजात बच्चे का शव मिला. देर रात करीब 10:30 बजे एयरपोर्ट सुरक्षा अधिकारियों को टॉयलेट में कूड़ेदान के अंदर नवजात शिशु के पड़े होने की सूचना मिली तो तुरंत पुलिस को बुलाया गया. बच्चे को अस्पताल ले जाया गया लेकिन जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी.   

