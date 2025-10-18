scorecardresearch
 

Feedback

ठाणे में दिव्यांग का सड़क पर बवाल... हादसे के बाद बोला – मुझे उठाने से पहले बुलाओ डिप्टी CM एकनाथ शिंदे को

महाराष्ट्र के ठाणे में एक दिव्यांग व्यक्ति अपने मॉडिफाइड स्कूटर से गिरने के बाद सड़क पर ही बैठ गया और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को मौके पर बुलाने की जिद करने लगा. मामूली हादसे के बाद उसने मेट्रो निर्माण को दोषी ठहराया. ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाया और उसे थाने भेजकर मामला शांत कराया.

Advertisement
X
मेट्रो निर्माण को दोषी ठहराया.(Photo: AI-generated)
मेट्रो निर्माण को दोषी ठहराया.(Photo: AI-generated)

महाराष्ट्र के ठाणे में एक दिव्यांग व्यक्ति ने सड़क पर हादसे के बाद हंगामा खड़ा कर दिया. शनिवार को मंनपाड़ा मेट्रो स्टेशन के पास उसकी तीन पहिया स्कूटर को एक बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिर गया. मामूली चोट लगने के बावजूद उसने सड़क से हटने से इनकार कर दिया और मौके पर राज्य के उपमुख्यमंत्री व ठाणे के स्थानीय नेता एकनाथ शिंदे को बुलाने की मांग करने लगा.

घटना की सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और समझा-बुझाकर स्थिति को काबू में लिया. इस दौरान घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के बाद जब लोगों ने उसे उठाने की कोशिश की, तो उसने कहा कि यह दुर्घटना मेट्रो निर्माण कार्य के कारण हुई है. इसलिए जब तक एकनाथ शिंदे मौके पर नहीं आते, वह नहीं हिलेगा.

यह भी पढ़ें: ठाणे में महिला ने 16वीं मंजिल से कूदकर की खुदकुशी, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से थी परेशान

सम्बंधित ख़बरें

आठ वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी इलाज करा रही थी. (Photo: Representational)
महिला ने 16वीं मंजिल से कूदकर की खुदकुशी, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से थी परेशान 
फैक्ट्री में लगी आग. (Photo: Representational)
कैंडल और ग्लास की फैक्ट्री में लगी आग, 8 घंटे में बुझाई जा सकी 
man Got duped
क्रिप्टोकरेंसी में निवेश और हाई रिटर्न के नाम पर युवक से 27 लाख की ठगी 
The flyover in Dombivli has become a landmark of corruption!
7 साल बनने लगे, उद्घाटन के दूसरे ही दिन बंद हुआ ये फ्लाईओवर 
कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा. (Photo: Representational)
पत्नी की हत्या करने वाले को सुनाई उम्रकैद की सजा 

दिव्यांग व्यक्ति ने यह भी आरोप लगाया कि मौके की अफरा-तफरी में एक अज्ञात ऑटो चालक उसकी एल्युमिनियम वॉकिंग स्टिक लेकर भाग गया. इससे कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात बाधित हो गया. बाद में ट्रैफिक पुलिस ने उसे शांत किया और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया. इसके बाद वह खुद थाने पहुंचा और अपनी छड़ी चोरी की शिकायत दर्ज कराई.

Advertisement

वहीं, मुंबई मेट्रो 4 प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों ने सफाई दी कि घटना स्थल पर उस समय कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा था और सड़क पूरी तरह मोटरेबल स्थिति में थी. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement