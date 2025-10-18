ठाणे में दिव्यांग का सड़क पर बवाल... हादसे के बाद बोला – मुझे उठाने से पहले बुलाओ डिप्टी CM एकनाथ शिंदे को

महाराष्ट्र के ठाणे में एक दिव्यांग व्यक्ति ने सड़क पर हादसे के बाद हंगामा खड़ा कर दिया. शनिवार को मंनपाड़ा मेट्रो स्टेशन के पास उसकी तीन पहिया स्कूटर को एक बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिर गया. मामूली चोट लगने के बावजूद उसने सड़क से हटने से इनकार कर दिया और मौके पर राज्य के उपमुख्यमंत्री व ठाणे के स्थानीय नेता एकनाथ शिंदे को बुलाने की मांग करने लगा.

घटना की सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और समझा-बुझाकर स्थिति को काबू में लिया. इस दौरान घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के बाद जब लोगों ने उसे उठाने की कोशिश की, तो उसने कहा कि यह दुर्घटना मेट्रो निर्माण कार्य के कारण हुई है. इसलिए जब तक एकनाथ शिंदे मौके पर नहीं आते, वह नहीं हिलेगा.

दिव्यांग व्यक्ति ने यह भी आरोप लगाया कि मौके की अफरा-तफरी में एक अज्ञात ऑटो चालक उसकी एल्युमिनियम वॉकिंग स्टिक लेकर भाग गया. इससे कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात बाधित हो गया. बाद में ट्रैफिक पुलिस ने उसे शांत किया और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया. इसके बाद वह खुद थाने पहुंचा और अपनी छड़ी चोरी की शिकायत दर्ज कराई.

वहीं, मुंबई मेट्रो 4 प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों ने सफाई दी कि घटना स्थल पर उस समय कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा था और सड़क पूरी तरह मोटरेबल स्थिति में थी. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

