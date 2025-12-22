scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

महाराष्ट्र में 68 वर्षीय शख्स से ठगी, ठगों ने ऐसे ऐंठे 23 लाख रुपये

ठाणे में एक ठगी का मामला सामने आया है. यहां साइबर ठगों ने एक व्यक्ति से 23 लाख रुपये ठग लिए. फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
महाराष्ट्र में शख्स से 23 लाख की ठगी. (Photo: Representational )
महाराष्ट्र में शख्स से 23 लाख की ठगी. (Photo: Representational )

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में साइबर जालसाजों ने 68 साल के एक आदमी से 23.5 लाख रुपये ठग लिए. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी एक न्यूज एजेंसी को दी. एक अधिकारी ने बताया कि इस हफ्ते जिले में ऐसी यह दूसरी घटना है. महात्मा फुले पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट इंस्पेक्टर विनोद पाटिल ने बताया कि एक शिकायत के आधार पर कल्याण पुलिस ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के संबंधित नियमों के तहत मामला दर्ज किया है.

पाटिल ने कहा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि दो अनजान लोगों ने 8 से 12 दिसंबर के बीच उसे डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी देकर और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करके उससे 23.5 लाख रुपये ठग लिए. 

यह भी पढ़ें: दोनों किडनियां खराब, डायलिसिस के पैसे नहीं बचे... 70 दिन घर में 'डिजिटल अरेस्ट' रहे कानपुर के बुजुर्ग दंपति से 53 लाख ठगे

सम्बंधित ख़बरें

बेटे को मारने की धमकी, ड्रग्स केस का डर... महिला को 'डिजिटल अरेस्ट' कर यूं लूटे 2 करोड़
डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन. (Photo: Representational )
दिल्ली पुलिस का एक्शन, डिजिटल अरेस्ट कर 50 करोड़ की ठगी करने वाले 10 ठगों को पकड़ा
ठगों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया. (Photo: Representational)
'डिजिटल अरेस्ट' का डर दिखाकर 1.51 करोड़ की ठगी, टेरर फंडिंग का डर दिखाकर लगाया चूना
डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी का नेटवर्क तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला (File Photo: PTI)
डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर SC का बड़ा आदेश, CBI करेगी जांच
Colorful spray fire accident during Jejuri municipal election celebrations in Pune
पुणे के निकाय चुनाव में जीत का जश्न, अग्निकुंड में गिरा स्प्रे, 16 लोग झुलसे

जांच में जुटी पुलिस

'डिजिटल अरेस्ट' साइबर क्राइम का एक बढ़ता हुआ रूप है. जिसमें जालसाज पुलिस अधिकारी या सरकारी एजेंसियों के कर्मचारी बनकर ऑडियो/वीडियो कॉल के जरिए पीड़ितों को डराते हैं. वे पीड़ितों को बंधक बनाते हैं और उन पर पैसे देने का दबाव डालते हैं.

आरोपी ने कथित तौर पर पीड़ित से WhatsApp वीडियो कॉल पर संपर्क किया और दावा किया कि उसके बैंक ट्रांज़ैक्शन संदिग्ध हैं. अधिकारी ने कहा कि धोखेबाज़ों ने उससे कहा कि उसे डिजिटल अरेस्ट किया जा सकता है. लेकिन उसे भरोसा दिलाया कि अगर वह सहयोग करेगा तो वे उसे कानूनी कार्रवाई से बचने में मदद करेंगे.

Advertisement

आरोपियों ने बार-बार सीनियर सिटिज़न को धमकाया और उस पर 23.5 लाख रुपये के कई ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने का दबाव डाला. वहीं, धोखाधड़ी का पता तब चला जब पीड़ित ने अपने जान-पहचान वालों को घटना के बारे में बताया. इसके बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement