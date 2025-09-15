अब विवादों में घिरीं सस्पेंड IAS अधिकारी पूजा खेड़कर की मां, परिवार के नाम पर रजिस्टर्ड मिली अपहण में इस्तेमाल कार

सस्पेंड आईएएस प्रोबेशनरी अधिकारी पूजा खेड़कर का परिवार अब नए विवाद में घिर गया है. रबाले पुलिस ने अपहरण से जुड़े एक मामले में उनके परिवार की गाड़ी के इस्तेमाल को लेकर केस दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार, 13 सितंबर 2025 की शाम करीब 7 बजे 22 साल के प्रल्हाद कुमार (नवी मुंबई के तुरभे MIDC का निवासी) अपनी मिक्सर ट्रक चला रहा था. मुलुंड–ऐरोली रोड पर उसकी ट्रक का टक्कर MH-12 RT-5000 नंबर की कार से हुआ था.

मनोरमा खेड़कर ने मामले की जांच में नहीं की मदद

आरोप है कि इस मामूली दुर्घटना के बाद कार सवार दो लोगों ने प्रल्हाद कुमार को जबरन अपने वाहन में बैठाया और उसे अगवा कर लिया. पीड़ित की शिकायत पर रबाले पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया है. जांच के दौरान कार का पता पुणे में पूजा खेड़कर के आवास पर चला. पुलिस ने वहां से अपहृत चालक को सुरक्षित मुक्त कराया जिसके बाद अब ये केस दर्ज किया गया है.

मनोरमा खेड़कर ने गेट खोलने से किया इनकार

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इस दौरान पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर ने टीम के साथ दुर्व्यवहार भी किया और उन्होंने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया. उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप है. अब उन्हें इस मामले में पुलिस स्टेशन में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं.

इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि मिक्सर ट्रक चालक को कहा गया था कि उसे थाने ले जाया जा रहा है, लेकिन इसके बजाय उसे सीधे पुणे ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया. इस घटना के सिलसिले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) के तहत दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. दोनों आरोपी फिलहाल फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है.

परिवार के नाम पर रजिस्टर्ड मिली कार

वहीं जिस कार (लैंड क्रूजर) से शख्स को अगवा किया गया था वो 'पूजा ऑटोमोबाइल' के नाम से पंजीकृत है, जो खेड़कर परिवार से जुड़ा है. पुलिस ने बताया कि जब वह पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर के आवास पर पहुंची तो उन्होंने पुलिस का सहयोग करने से मना कर दिया. इसके चलते उनके खिलाफ चौतुषृंगी पुलिस स्टेशन में सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज करने की तैयारी चल रही है.



