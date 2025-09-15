scorecardresearch
 

Feedback

अब विवादों में घिरीं सस्पेंड IAS अधिकारी पूजा खेड़कर की मां, परिवार के नाम पर रजिस्टर्ड मिली अपहण में इस्तेमाल कार

निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के परिवार को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. पुलिस ने अपहरण से जुड़े एक मामले में उनके परिवार की गाड़ी के इस्तेमाल को लेकर मामला दर्ज किया है. मिक्सर ट्रक चालक को अगवा किए जाने के मामले में ये कार्रवाई की गई है. पुलिस ने चालक को बरामद कर लिया है, जबकि खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर पर पुलिस कार्य में बाधा डालने का आरोप लगा है.

Advertisement
X
सस्पेंड IAS अधिकारी पूजा खेड़कर की मां पर गंभीर आरोप (File Photo: ITG)
सस्पेंड IAS अधिकारी पूजा खेड़कर की मां पर गंभीर आरोप (File Photo: ITG)

सस्पेंड आईएएस प्रोबेशनरी अधिकारी पूजा खेड़कर का परिवार अब नए विवाद में घिर गया है. रबाले पुलिस ने अपहरण से जुड़े एक मामले में उनके परिवार की गाड़ी के इस्तेमाल को लेकर केस दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार, 13 सितंबर 2025 की शाम करीब 7 बजे 22 साल के प्रल्हाद कुमार (नवी मुंबई के तुरभे MIDC का निवासी) अपनी मिक्सर ट्रक चला रहा था. मुलुंड–ऐरोली रोड पर उसकी ट्रक का टक्कर MH-12 RT-5000 नंबर की कार से हुआ था.

मनोरमा खेड़कर ने मामले की जांच में नहीं की मदद

आरोप है कि इस मामूली दुर्घटना के बाद कार सवार दो लोगों ने प्रल्हाद कुमार को जबरन अपने वाहन में बैठाया और उसे अगवा कर लिया. पीड़ित की शिकायत पर रबाले पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया है. जांच के दौरान कार का पता पुणे में पूजा खेड़कर के आवास पर चला. पुलिस ने वहां से अपहृत चालक को सुरक्षित मुक्त कराया जिसके बाद अब ये केस दर्ज किया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

आरोपी गिरफ्तार.(Photo: Screengrab)
सिर कटी लाश और जबड़े की क्लिप... दोस्त ही निकला कातिल, कुल्हाड़ी से काटकर फेंका 100 फीट खाई में शव 
नकली बीमा पॉलिसी बनाकर विदेशियों को ठगने वाले हुए गिरफ्तार (Photo: Representational/Pixabay)
नासिक में CBI का बड़ा एक्शन, नकली बीमा पॉलिसी बनाकर विदेशियों को ठगने वालों को किया गिरफ्तार  
नकली नोट छोटे दुकानों में खपाता था. (फोटो-ITG)
मुंबई एयरपोर्ट पर नेपाली और बांग्लादेशी नागरिक फर्जी भारतीय पासपोर्ट के साथ गिरफ्तार 
ठाणे में कुत्तों के काटने की घटनाओं से लोगों में डर का माहौल. (Photo: Representational )
ठाणे: एक दिन में 67 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा, स्थानीय लोगों में डर का माहौल 
न्हावा शेवा बंदरगाह पर डीआरआई की बड़ी कार्रवाई. (Photo: AI-generated)
महाराष्ट्र: DRI का एक्शन, न्हावा शेवा बंदरगाह से 12 करोड़ के पाकिस्तानी सौंदर्य प्रसाधन और सूखे खजूर जब्त 

मनोरमा खेड़कर ने गेट खोलने से किया इनकार

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इस दौरान पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर ने टीम के साथ दुर्व्यवहार भी किया और उन्होंने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया. उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप है. अब उन्हें इस मामले में पुलिस स्टेशन में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं.

Advertisement

इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि मिक्सर ट्रक चालक को कहा गया था कि उसे थाने ले जाया जा रहा है, लेकिन इसके बजाय उसे सीधे पुणे ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया. इस घटना के सिलसिले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) के तहत दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. दोनों आरोपी फिलहाल फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है.

परिवार के नाम पर रजिस्टर्ड मिली कार

वहीं जिस कार (लैंड क्रूजर)  से शख्स को अगवा किया गया था वो 'पूजा ऑटोमोबाइल' के नाम से पंजीकृत है, जो खेड़कर परिवार से जुड़ा है. पुलिस ने बताया कि जब वह पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर  के आवास पर पहुंची तो उन्होंने पुलिस का सहयोग करने से मना कर दिया. इसके चलते उनके खिलाफ चौतुषृंगी पुलिस स्टेशन में सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज करने की तैयारी चल रही है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement