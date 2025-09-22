scorecardresearch
 

Feedback

आरक्षण पर बयान देकर घिर गईं सुप्रिया सुले, फिर संविधान का जिक्र कर दी ये सफाई

एनसीपी (SP) सांसद सुप्रिया सुले अपने एक बयान के कारण विवादों में घिर गई हैं. हालांकि, उन्होंने अपने बयान पर सफाई जारी कर दी है. उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि वह सिर्फ अपने बच्चों की बात कर रही थीं. साथ ही उन्होंने एक पार्टी नेता के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग भी की है.

Advertisement
X
आरक्षण वाले बयान पर सुप्रिया सुले ने दी सफाई. (Photo: ITG)
आरक्षण वाले बयान पर सुप्रिया सुले ने दी सफाई. (Photo: ITG)

NCP शरद पवार की सांसद सुप्रिया सुले एक बार फिर आरक्षण को लेकर दिए अपने बयान के कारण विवादों में फंस गई हैं. हाल ही में दिए गए एक बयान में उन्होंने अपने बच्चों के लिए आरक्षण की जरूरत से इनकार किया था, जिसके बाद विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने उनकी आलोचना शुरू कर दी. आलोचना के बाद उन्होंने आजतक से खास बातचीत में अपने बयान पर सफाई दी है. साथ ही उन्होंने पार्टी के ओबीसी सेल के स्टेट अध्यक्ष राज राजापुरकर को सरकार से सुरक्षा देने की मांग की है.

इस मुद्दे को लेकर सुप्रिया सुले ने आजतक से खास बातचीत करते हुए कहा, 'मैं बहुत स्पष्ट हूं कि हमें सबको बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा लिखे संविधान का पालन करना चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया कि ये देश संविधान पर चले.'

'मैंने सिर्फ अपने बच्चों की बात की...'

सम्बंधित ख़बरें

Nepal: Politics heats up over violence, demand for a special session.
नेपाल हिंसा को लेकर NCP शरद गुट ने की ये मांग 
Pm narendra modi shashi tharoor manish tiwari
थरूर-तिवारी डिबेट से दूर, ओवैसी-सुप्रिया सपोर्ट में... संसद में दिखा मिशन आउटरीच का असर 
When will my grandfather receive justice?: A question from a victim of a terrorist attack.
PM की तारीफ, पहलगाम के आतंकियों पर सवाल; देखें सुप्रिया सुले का भाषण 
Seventeen MPs honoured with Sansad Ratna Awards for Parliamentary performance
रवि किशन, निशिकांत दुबे, सुप्रिया सुले... संसद रत्न से सम्मानित हुए ये 17 सांसद 
Pawar is emotional about the split in NCP, Ajits new move!
NCP में फूट पर शरद पवार का दर्द, सुप्रिया का इमोशनल कार्ड; देखें कौन क्या बोला 

उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा, 'मैं खास तौर पर अपने बच्चों की बात कर रही थी. मैं एक उदार परिवार में पैदा हुई और एक बहुत उदार परिवार में शादी की. सुप्रिया सुले के रूप में नैतिक और सिद्धांतवादी रूप से महिलाओं के आरक्षण का फायदा लेना मुझे सही नहीं लगा. मेरा पॉइंट केवल मेरे दो बच्चों तक सीमित था. यदि लोग मेरी पूरी बातचीत सुनेंगे तो समझ जाएंगे. मेरे बच्चे सशक्त और शिक्षित हैं, उन्हें आरक्षण नहीं मांगना चाहिए.'

'जरूरी है जाति-आधारित आरक्षण'

Advertisement

जब उनसे पूछा गया कि क्या आप जाति-आधारित आरक्षण में विश्वास रखती हैं? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, 'हां, ये अभी-भी जरूरी है. हम कई सामाजिक मुद्दों और चुनौतियों के साथ जी रहे हैं. हमें सबको साथ ले जाना चाहिए. ये बाबासाहेब का सपना था और मैं उनका सम्मान करती हूं.'

उन्होंने ये भी कहा कि डेटा के आधार पर चलें तो उदाहरण के लिए, मराठा, लिंगायत और धनगर समुदायों ने आरक्षण की मांग की है, जिस पर निश्चित रूप से बहस होनी चाहिए. लेकिन एससी और एसटी आरक्षण का मुद्दा पहले ही सेटल हो चुका है. मेरी पूरी स्पीच उस स्टेज पर विशेष रूप से मेरे परिवार के बारे में थी."

VBA आरोपों पर सफाई

वंचित बहुजन आघाडी (वीबीए) ने सुप्रिया के बयान को मराठा और अन्य समुदायों के खिलाफ बताते हुए आलोचना की थी. इस पर सुले ने विनम्रता से जवाब दिया, "विनम्रता के साथ और हाथ जोड़कर, मैं सभी से अपील करती हूं कि मेरा वीडियो देखें. मैंने इसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा है. शायद उन्होंने मिस कर दिया, लेकिन मैं फिर से अनुरोध करती हूं कि देखें.'

पार्टी नेता को आ रहे हैं धमकी भरे कॉल्स

इसके अलावा सुप्रिया सुले ने सोमवार को दोपहर  एक बयान जारी कर कहा, 'राज राजापुरकर को पिछले तीन दिनों से धमकी भरे फोन कॉल्स मिल रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों ने उनकी हत्या की धमकी भी दी है. ये बेहद गंभीर मामला है. महाराष्ट्र में विरोधी विचारधाराओं का सम्मान करने और विचारों से विचारों का जवाब देने की शानदार परंपरा रही है. ये दुखद है कि इस परंपरा को कमजोर करने वाली घटनाएं लगातार हो रही हैं.'

Advertisement

सरकार से मांगी सुरक्षा

उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि मैं राज्य सरकार से अपील करती हूं कि राज राजापुरकर को तत्काल पुलिस संरक्षण प्रदान किया जाए, क्योंकि उनकी जान को खतरा है. साथ ही धमकाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए.

आपको बता दें कि ये पूरा विवाद सुप्रिया सुले द्वारा एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में बातचीत से पैदा हुआ है, जिसमें उन्होंने आरक्षण को लेकर टिप्पणी की थी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement