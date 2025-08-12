scorecardresearch
 

Feedback

अदिति तटकरे के झंडा फहराने से रायगढ़ में शिवसेना की नाराजगी, गार्जियन मिनिस्टर विवाद बढ़ा

जनवरी 2025 में अदिति तटकरे को रायगढ़ का गार्जियन मिनिस्टर बनाया गया था लेकिन शिवसेना ने इसका विरोध किया. शिवसेना का कहना है कि रायगढ़ में उनके तीन विधायक हैं, जबकि एनसीपी का सिर्फ एक, इसलिए यह पद भरत गोगावाले को मिलना चाहिए. इस विरोध के बाद तटकरे की नियुक्ति पर रोक लगी थी.

Advertisement
X
Aditi Tatkare (Photo Credit: FB)
Aditi Tatkare (Photo Credit: FB)

महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना में रायगढ़ जिले को लेकर विवाद बढ़ गया है. स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने का सम्मान एनसीपी की अदिति तटकरे को देने का फैसला हुआ है, जबकि शिवसेना के मंत्री भरत गोगावाले इसकी उम्मीद कर रहे थे. वहीं, नासिक में बीजेपी के मंत्री गिरीश महाजन को यह जिम्मेदारी दी गई है जिससे शिंदे की शिवसेना को एक और झटका लगा है. ये तनाव महायुति गठबंधन (बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी) में रायगढ़ के गार्जियन मिनिस्टर पद को लेकर चल रहे विवाद को और बढ़ा रहा है. 

क्या है गार्जियन मिनिस्टर विवाद?

पिछले दस महीनों से जब से महायुति सरकार सत्ता में आई है, रायगढ़ के गार्जियन मिनिस्टर पद को लेकर खींचतान चल रही है. ये पद जिला योजना और विकास परिषद की देखरेख करता है इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण है. जनवरी 2025 में अदिति तटकरे को रायगढ़ का गार्जियन मिनिस्टर बनाया गया था लेकिन शिवसेना ने इसका विरोध किया. शिवसेना का कहना है कि रायगढ़ में उनके तीन विधायक हैं, जबकि एनसीपी का सिर्फ एक, इसलिए यह पद भरत गोगावाले को मिलना चाहिए. इस विरोध के बाद तटकरे की नियुक्ति पर रोक लगी थी.

सम्बंधित ख़बरें

uddhav thackeray birthday raj thackeray
उद्धव-राज की जुगलबंदी एक-दूसरे को पॉलिटिकली क्या-क्या दे सकती है? 5 Points में समझें 
Maharashtra minister Sanjay Shirsat slams Ajit Pawar
महायुति मंत्रियों के बीच क्यों हुई खटपट? बीजेपी की मंत्री से नाराज शिंदे गुट के संजय शिरसाट 
uddhav thackeray with raj thackeray
राज और उद्धव के साथ आने पर संजय राउत को शक है या इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं? 
सुप्रीम कोर्ट
शिवसेना नाम और सिंबल विवाद: SC ने अगस्त तक टाली उद्धव बनाम शिंदे गुट मामले की सुनवाई 
sanjay shirsat cash case
महाराष्ट्र में 'कैश कांड' से सियासी भूचाल! देखें मुंबई मेट्रो 

गोगावाले और तटकरे की पुरानी रंजिश

गोगावाले और तटकरे के बीच स्थानीय राजनीति को लेकर पुरानी प्रतिद्वंद्विता है. इस फैसले के बाद शिवसेना समर्थकों ने मुंबई-गोवा हाईवे को कुछ देर के लिए जाम कर विरोध जताया. 

Advertisement

झंडा फहराने का फैसला और बढ़ा विवाद

स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने का मौका तटकरे को देने से विवाद और गहरा गया है. चार बार के विधायक गोगावाले ने हाल ही में एक कैबिनेट मीटिंग छोड़ दी. हालांकि उन्होंने इसे पहले से तय दिल्ली दौरे का हवाला दिया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि यह उनकी नाराजगी की वजह से था. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उस समय श्रीनगर में थे और वह भी मीटिंग में शामिल नहीं हुए. 

मुख्यमंत्री का फैसला बाकी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास इस विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी है लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है. शिवसेना (यूबीटी) के संजय राउत ने शिंदे गुट पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी का तटकरे को चुनना यह दिखाता है कि शिंदे की शिवसेना का प्रभाव कम हो गया है. वहीं, शिवसेना के मंत्री संजय शिरसाठ ने कहा कि कैबिनेट में इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई और जल्द ही मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्रियों के बीच बातचीत के बाद गार्जियन मिनिस्टर पर फैसला हो सकता है.

महायुति गठबंधन में दरार

ये विवाद महायुति गठबंधन में तनाव को उजागर कर रहा है. स्थानीय एनसीपी नेता भी गोगावाले के खिलाफ हैं. स्वतंत्रता दिवस नजदीक आने के साथ रायगढ़ का यह मुद्दा गठबंधन की एकता को प्रभावित कर सकता है, खासकर आगामी स्थानीय चुनावों के मद्देनजर. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement