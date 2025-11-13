पानीपुरी बेचने वाले से फुटपाथ 'बेचकर' ठगे 3 लाख रुपये, शिवसेना नेता पर आरोप

मुंबई के मुलुंड इलाके में एक अजीब मामला सामने आया है जहां एक पानीपुरी विक्रेता को फुटपाथ बेचने के नाम पर ठग लिया गया. पीड़ित संतोष बच्छुलाल गुप्ता ने आरोप लगाया है कि शिवसेना (शिंदे गुट) के स्थानीय नेता अविनाश बागुल ने उनसे 2023 में फुटपाथ का एक हिस्सा 3 लाख रुपये में बेचने का सौदा किया था.

गुप्ता के मुताबिक, उन्होंने 50 हजार रुपये नकद और 2.5 लाख रुपये आरटीजीएस के जरिए दिए. लेकिन दो साल बीत जाने के बाद भी उन्हें न तो फुटपाथ मिला और न ही पैसे लौटाए गए. बाद में गुप्ता को पता चला कि जिस जगह का सौदा किया गया, वह असल में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की संपत्ति है.

शिवसेना नेता पर लगे ठगी के आरोप

जब गुप्ता ने पैसे वापस मांगे, तो बागुल ने उन्हें एक पुराना दिया जो बाउंस हो गया. इसके बाद उन्होंने दो और चेक दिए, लेकिन दोनों भी बाउंस हो गए. गुप्ता ने बताया कि उन्होंने यह पैसे बैंक से कर्ज लेकर और अपनी मां के गहने गिरवी रखकर जुटाए थे.

2.5 लाख रुपये आरटीजीएस के जरिए दिए

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

फिलहाल पुलिस ने गुप्ता से कहा है कि जांच शुरू करने से पहले उन्हें कोर्ट का आदेश लाना होगा. वहीं, आरोपी शिवसेना नेता अविनाश बागुल ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि गुप्ता ने उन्हें व्यवसाय के लिए ऋण दिया था, जो वे पहले ही चुका चुके हैं. मामला बढ़ने पर शिवसेना के विभाग प्रमुख जगदीश शेट्टी ने कहा कि पार्टी जांच कर रही है ताकि किसी के साथ अन्याय न हो.

