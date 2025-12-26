BMC चुनाव: समाजवादी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, देखें किसे कहां से मिला टिकट

देश की सबसे अमीर और बड़ी महानगरपालिका, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के आगामी चुनावों के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी (सपा) ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है. समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता अबू आसिम आजमी के निर्देशानुसार शुक्रवार देर शाम उम्मीदवारों की पहली आधिकारिक सूची घोषित की गई.

और पढ़ें

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मेराज सिद्दीकी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करते हुए कहा कि पार्टी मुंबई की सभी 227 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी. उन्होंने बताया कि यह सिर्फ पहली सूची है और आने वाले दिनों में बाकी उम्मीदवारों के नाम भी सार्वजनिक किए जाएंगे. पार्टी का उद्देश्य है कि हर वार्ड में मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाए और आम लोगों के मुद्दों को बीएमसी तक पहुंचाया जाए.

मेराज सिद्दीकी ने कहा कि मुंबई जैसे महानगर में बुनियादी सुविधाओं, महंगाई, आवास, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं और अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े मुद्दों को लंबे समय से नजरअंदाज किया गया है. समाजवादी पार्टी इन सभी मुद्दों को चुनाव में प्रमुखता से उठाएगी और नगर निगम में जनता की आवाज बनने का काम करेगी.

15 जनवरी को होना है मतदान

गौरतलब है कि मुंबई महानगरपालिका देश की सबसे बड़ी और सबसे समृद्ध नगर निकाय मानी जाती है. बीएमसी में कुल 227 पार्षद सीटें हैं. महाराष्ट्र में बीएमसी के साथ-साथ 28 अन्य नगर निगमों के चुनाव भी एक साथ कराए जाएंगे. राज्य चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, इन सभी नगर निगमों के लिए मतदान 15 जनवरी को होगा, जबकि मतगणना अगले दिन यानी 16 जनवरी को की जाएगी.

Advertisement

चुनाव प्रक्रिया के तहत नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर तय की गई है. ऐसे में राजनीतिक दल तेजी से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं ताकि वे समय पर नामांकन दाखिल कर सकें और प्रचार अभियान शुरू कर सकें.

---- समाप्त ----