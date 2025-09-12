scorecardresearch
 

Feedback

'डर लगता है उनको... तो लगाओ टैरिफ', ट्रंप के टैरिफ पर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर करारा जवाब दिया. भागवत ने कहा कि आज दुनिया को भारत से समाधान चाहिए और भारत को विश्व का मार्गदर्शन करना है.

Advertisement
X
अमेरिकी टैरिफ को लेकर मोहन भागवत ने कहा कि भारत अभाव में भी सुखी रहता है, दुनिया को राह दिखाएगा. (Photo: ITG)
अमेरिकी टैरिफ को लेकर मोहन भागवत ने कहा कि भारत अभाव में भी सुखी रहता है, दुनिया को राह दिखाएगा. (Photo: ITG)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि यह टैरिफ भारत के बढ़ते प्रभाव के डर का नतीजा है.

भागवत ने कहा, "दुनिया में लोगों को डर लगता है, भारत बड़ा होगा तो हमारा क्या होगा? तो लगाओ टैरिफ, डर लगता है उनको." उन्होंने आगे कहा कि "हमे चाहिए, मुझे चाहिए, यही व्यक्ति के झगड़े से राष्ट्र झगड़े का कारण होता है."

भागवत ने ज़ोर देकर कहा कि दुनिया को आज समाधान चाहिए और भारत ही पूरी दुनिया को सही रास्ता दिखा सकता है. उन्होंने भारत के लोगों की सराहना करते हुए कहा कि यहां लोग अभाव में भी खुश रहते हैं, और हालात बदलेंगे तो बदलेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

mohan bhagwat birth day
'स्पष्ट विजन और ठोस एक्शन, दोनों गुणों से परिपूर्ण हैं मोहन जी...', संघ प्रमुख के 75वें जन्मदिन पर PM मोदी ने दी शुभकामनाएं 
Mohan Bhagwat
75 साल के हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, 16 साल से संभाल रहे संगठन की बागडोर 
mohan bhagwat vasundhara raje
मोहन भागवत से मिलीं वसुंधरा राजे, 20 मिनट तक चली बैठक 
mohan bhagwat murali manohar joshi amartya sen
संघ की बैठक में पेश मुरली मनोहर जोशी की इकोनॉमिक थ्‍योरी में 'वामपंथी' अमर्त्‍य सेन का जिक्र! 
सपा सांसद रामजीलाल ने कहा कि हिंदू धर्म के भीतर भी कई वर्गों के साथ उपेक्षा का भाव बढ़ता जा रहा है (File Photo: PTI)
'हिंदू समाज के भीतर असमानता खत्म किए बिना एकता संभव नहीं', मोहन भागवत के बयान पर बोले सपा सांसद  

यह भी पढ़ें: 'भारत-चीन पर लगा दो 100% टैरिफ', EU के बाद अब G7 से अमेरिका ने कहा

ट्रंप ने भारत पर लगाया है 50 फीसदी टैरिफ

 आपको बता दें कि अमेरिका ने 2025 में भारत पर रिकॉर्ड स्तर के टैरिफ लगाए हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें “रिसिप्रोकल टैरिफ” नीति के तहत लागू किया है. पहली बार जुलाई 2025 में यह टैरिफ लगाया गया था, जो 1 अगस्त से प्रभावी हुआ. उस समय अमेरिका ने कारण बताया गया कि भारत के ऊंचे टैरिफ और व्यापार घाटे का जवाब देना जरूरी है.

Advertisement

इसके बाद अगस्त 2025 में ट्रंप प्रशासन ने दूसरा टैरिफ लगाया, यह कहते हुए कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और इससे यूक्रेन युद्ध को फंड मिल रहा है. इन दोनों फैसलों के बाद अमेरिका ने भारतीय निर्यातों पर टैरिफ की दर 50% तक पहुंच गई है, जो अमेरिका के किसी भी बड़े व्यापारिक साझेदार पर लगाए गए सबसे ऊंचे टैरिफ हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement