Reel बनाकर उड़ाई कानून की धज्जियां! पुलिस ने दिवाली से पहले 'रीलबाज' को थाने बुलाकर थमाया नोटिस

पुणे के वाकड इलाके में दिवाली से पहले पटाखा दुकानों के प्रचार के लिए बनाए गए एक विवादित वीडियो ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया. इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने वाले एक 'रीलबाज' को वाकड पुलिस ने थाने बुलाकर नोटिस थमाई है. आरोपी युवक ने आपराधिक प्रवृत्ति वाले अंदाज में पटाखा दुकान का प्रचार किया था, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

दरअसल, दिवाली के नजदीक आने के साथ ही बाजारों में पटाखों की बिक्री तेज हो गई है. कई दुकानदार सोशल मीडिया पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं. इसी बीच वाकड के एक युवक ने प्रचार के नाम पर ऐसा वीडियो बनाया, जिसमें खतरनाक और गैरकानूनी हरकतें दिखाई गईं.

वीडियो में पटाखे जलाने और धमाकेदार अंदाज में प्रचार करने की शैली पुलिस की नजर में आपत्तिजनक लगी. जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, वाकड पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और संबंधित युवक को थाने बुलाया. पुलिस ने उसे सख्त चेतावनी दी और समाज में गलत संदेश फैलाने पर रोक लगाने की हिदायत दी. पूछताछ के दौरान युवक ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और आगे से इस तरह की गलती न दोहराने का आश्वासन दिया.

वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शत्रुघ्न माली ने कहा कि किसी को भी ऐसे वीडियो नहीं बनाने चाहिए जो आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा दें. इस तरह का प्रचार समाज में गलत छवि बनाता है और युवाओं पर गलत असर डालता है. पुलिस ने स्पष्ट किया कि दिवाली पर किसी भी प्रकार के भड़काऊ या आपराधिक प्रचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

