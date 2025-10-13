पुणे: दस फीट ऊंची दीवार फांदकर घर में घुसा तेंदुआ, कुत्ते को उठाकर ले गया, घटना CCTV में कैद

पुणे के कासारसाई इलाके में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक तेंदुआ रात के समय एक घर के परिसर में घुस गया और वहां बंधे एक पालतू कुत्ते को शिकार बना लिया. यह पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई.

फुटेज में साफ दिखाई देता है कि तेंदुआ करीब दस फीट ऊंची दीवार फांदकर परिसर में घुसता है. कुछ ही सेकंड में वह कुत्ते के पास पहुंचता है और उस पर हमला कर देता है. तेंदुए के हमले से कुत्ता बच नहीं पाता और तेंदुआ उसे पकड़कर ले जाता है.

घर में घुसकर तेंदुए ने किया कुत्ते का शिकार

यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर हैरान हैं. बताया जा रहा है कि यह इलाका पहले भी तेंदुओं की गतिविधियों के लिए जाना जाता है. मुलशी और आसपास के इलाकों में कुत्तों पर तेंदुए के हमलों की कई घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं.

घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद

वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तेंदुए अक्सर गांवों और शहरी इलाकों के पास इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें यहां भोजन आसानी से मिल जाता है. पालतू कुत्ते तेंदुए के लिए आसान शिकार होते हैं. उन्होंने लोगों से अपील की है कि रात के समय अपने पालतू जानवरों को खुले में न छोड़ें.

