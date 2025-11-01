scorecardresearch
 

Feedback

बेटे की शादी से पहले मां की मौत, अर्थी उठी तो फफक कर रोए लोग

पुणे में एक महिला की मौत बेटे की शादी से 4 दिन पहले हो गई. जिससे एक ओर जहां शादी की खुशियां गम में बदल गईं. वहीं, दूसरी ओर परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया.

Advertisement
X
मृतक महिला आशा संजय गवली. (Photo: Screengrab)
मृतक महिला आशा संजय गवली. (Photo: Screengrab)

महाराष्ट्र के पुणे से दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां के चिंचवड़ में एक महिला की बेटे की शादी से चार दिन पहले मौत हो गई.  मृतक महिला का नाम आशा संजय गवली है. जिनकी उम्र 52 साल है. बताया जाता है कि उनके छोटे बेटे की शादी 4 नवंबर को होने वाली थी लेकिन उससे पहले उनकी मौत हो गई.

दरअसल शुक्रवार को आशा गवली पीने का पानी लेने के लिए सोसायटी में स्थित भूमिगत पानी की टंकी पर गई थीं. नीचे झुकते समय उनका संतुलन बिगड़ गया और वह टंकी में गिर गईं. जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटीं तो उनकी तलाश शुरू की गई. जैसे ही बेटे ने टंकी का ढक्कन खोला तो आशा गवली बेहोश मिली.

यह भी पढ़ें: Dholpur: मां की मौत का बदला, भाई ने बहन और 11 महीने के भांजे को उतारा मौत के घाट, नाबालिग के साथ जीजा गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

हादसे में स्कूटी सवार मां की मौत और बेटी गंभीर घायल.
पापा, मम्मा कैसी हैं? बेटी का सवाल सुनते ही फफक पड़े पिता; कानपुर कार हादसे का दर्द  
National Level Wrestler Turned Gangster Manjeet Dalal
कैंसर से मां की मौत, पिता छोड़ गए साथ... नेशनल रेसलर से ऐसे गैंगस्टर बना मंजीत, अब हुआ गिरफ्तार 
Pregnant Job scam
'मुझे प्रेग्नेंट करो', विज्ञापन देख झांसे में आया बिजनेसमैन और गंवा दिए 11 लाख रुपये 
हत्या के आरोप में भांजे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है. (Photo: ITG)
भांजे ने मामा की बेरहमी से कर दी हत्या, CCTV में कैद हुई वारदात 
Rohit Arya case
'मैंने पूछा, लोग नीचे चिल्ला क्यों रहे हैं?', बुजुर्ग महिला ने बताया रोहित आर्या ने क्या-क्या किया 

महिला की मौत से परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

इसके बाद आशा गवली को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी. गवली परिवार में दो बच्चे हैं. छोटे बेटे की शादी 4 दिन बाद थी. आशा गवली के अचानक चले जाने से गवली परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. घटना से मोहननगर स्थित दुर्वा रेजीडेंसी में लोग दुखी हैं.

Advertisement

पुलिस ने बताया कि एक 52 वर्षीय महिला की पानी की टंकी में गिरकर मौत हो गई. महिला के बेटे की 4 दिन बाद शादी थी. फिलहाल महिला के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement