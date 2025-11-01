बेटे की शादी से पहले मां की मौत, अर्थी उठी तो फफक कर रोए लोग

महाराष्ट्र के पुणे से दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां के चिंचवड़ में एक महिला की बेटे की शादी से चार दिन पहले मौत हो गई. मृतक महिला का नाम आशा संजय गवली है. जिनकी उम्र 52 साल है. बताया जाता है कि उनके छोटे बेटे की शादी 4 नवंबर को होने वाली थी लेकिन उससे पहले उनकी मौत हो गई.

दरअसल शुक्रवार को आशा गवली पीने का पानी लेने के लिए सोसायटी में स्थित भूमिगत पानी की टंकी पर गई थीं. नीचे झुकते समय उनका संतुलन बिगड़ गया और वह टंकी में गिर गईं. जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटीं तो उनकी तलाश शुरू की गई. जैसे ही बेटे ने टंकी का ढक्कन खोला तो आशा गवली बेहोश मिली.

महिला की मौत से परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

इसके बाद आशा गवली को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी. गवली परिवार में दो बच्चे हैं. छोटे बेटे की शादी 4 दिन बाद थी. आशा गवली के अचानक चले जाने से गवली परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. घटना से मोहननगर स्थित दुर्वा रेजीडेंसी में लोग दुखी हैं.

पुलिस ने बताया कि एक 52 वर्षीय महिला की पानी की टंकी में गिरकर मौत हो गई. महिला के बेटे की 4 दिन बाद शादी थी. फिलहाल महिला के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है.



