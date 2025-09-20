scorecardresearch
 

महाराष्ट्र: पुणे में ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 3 करोड़ की ड्रग्स के साथ 2 गिरफ्तार

महाराष्ट्र के पुणे में एक व्यक्ति को 2.61 करोड़ रुपये मूल्य की मेथाक्वालोन के साथ गिरफ्तार किया गया है. वहीं एक और मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक अन्य व्यक्ति को 1 करोड़ रुपये की हशीश के साथ गिरफ्तार किया है.

पुणे में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई. (Photo: Representational )
पुणे में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई. (Photo: Representational )

महाराष्ट्र के पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग ने एक ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है. साथ ही टीम ने 2.61 करोड़ रुपये मूल्य के मेथाक्वालोन के कथित कब्जे के आरोप में एक यात्री को गिरफ्तार भी किया है.  इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. 

अधिकारी ने बताया कि बैंकॉक, थाईलैंड से एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान से यात्रा कर रहे यात्री को शुक्रवार को पकड़ा गया. सीमा शुल्क विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि "हमें एक यात्री के पास ड्रग्स होने की सूचना मिली थी. हमने उसे रोका और उसके चेक-इन बैगेज में क्रिस्टल जैसा पदार्थ मिला. फील्ड परीक्षण से पुष्टि हुई कि यह मेथाक्वालोन था, जिसकी अवैध बाजार में कीमत 2.61 करोड़ रुपये है."

अधिकारी ने बताया कि आरोपी को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है. वहीं एक अन्य मामले में महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 1.1 करोड़ रुपये मूल्य की एक किलो से ज़्यादा हशीश रखने के आरोप में 29 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया.

वरिष्ठ निरीक्षक राहुल मस्के ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर मादक द्रव्य निरोधक दस्ते ने 14 सितंबर को शिलफाटा-मुंब्रा रोड पर जाल बिछाया और आरोपी मसूद बदबुद्दीन ऐनारकर को पकड़ लिया.

रत्नागिरी निवासी ऐनारकर के पास से कथित तौर पर बिक्री के लिए रखी गई प्रतिबंधित सामग्री बरामद हुई. आरोपी के खिलाफ स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसे 23 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.

---- समाप्त ----
