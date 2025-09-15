पुणे के कल्याणी नगर में प्रदर्शन, लोगों ने PAK सिंगर की परफॉर्मेंस का लगाया आरोप, 14 हिरासत में लिए

पुणे के कल्याणी नगर में तनाव की स्थिति तब बन गई, जब सकल हिंदू समाज के सदस्यों ने बॉलर क्लब के बाहर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि वहां एक पाकिस्तानी सिंगर को परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था. साथ ही उन्होंने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच की स्क्रीनिंग का भी विरोध किया.
पुलिस के मुताबिक, इस कार्यक्रम में परफॉर्म करने वाले कलाकार इमरान नासिर खान हैं, जो नीदरलैंड्स के नागरिक हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके पाकिस्तानी नागरिक होने की अफवाहें फैलने के कई संगठन के कई कार्यकर्ता क्लब के बाहर इकट्ठा हो गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया. हालांकि असलियत बताए जाने के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने होटल में प्रवेश कर रहे नागरिकों को रोकने की कोशिश की.
जब पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हस्तक्षेप किया, तो होटल के बाउंसरों ने कथित तौर पर कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, जिससे और हंगामा हो गया. बाद में पुलिस अधिकारियों ने 14 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया, ताकि कानून-व्यवस्था प्रभावितन हो.
यरवदा पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर रवींद्र शेल्के ने कहा कि मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और स्थिति शांतिपूर्ण है.
बता दें कि बॉलर क्लब इससे पहले पुणे में हुए पोर्श मामले के दौरान सुर्खियों में आया था, जब पुलिस जांच के सीसीटीवी फुटेज से पता चला था कि दुर्घटना का नाबालिग आरोपी अपने दोस्तों के साथ उसी क्लब में शराब पी रहा था. जांच के दौरान पुलिस ने क्लब के खिलाफ कार्रवाई की थी. हालांकि बाद में क्लब ने सामान्य तरीके से अपना संचालन फिर से शुरू कर लिया.