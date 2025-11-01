scorecardresearch
 

Feedback

'मुझे प्रेग्नेंट करो', विज्ञापन देख झांसे में आया बिजनेसमैन और गंवा दिए 11 लाख रुपये

पुणे में एक कॉन्ट्रैक्टर 'प्रेग्नेंट जॉब' स्कैम का शिकार हो गया. एक ऑनलाइन विज्ञापन के झांसे में फंसकर उसने 11 लाख रुपये गंवा दिए. यह मामला देशभर में सक्रिय साइबर गैंग से जुड़ा है, जो फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को फंसाता है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
प्रग्नेंट करने का झांसा देकर 11 लाख की ठगी (Photo: ITG)
प्रग्नेंट करने का झांसा देकर 11 लाख की ठगी (Photo: ITG)

महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक कॉन्ट्रैक्टर 'प्रेग्नेंट जॉब' नामक साइबर ठगी का शिकार हो गया. ठगों ने उसे एक ऑनलाइन विज्ञापन के जरिए झांसा दिया, जिसमें लिखा था 'एक  पुरुष की तलाश है जो मुझे प्रेग्नेंट कर सके. विज्ञापन देखकर कॉन्ट्रैक्टर ने संपर्क किया और इसी के बाद उसके साथ 11 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी हो गई.

झांसे में आकर गंवाये 11 लाख रुपये

शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने खुद को महिला बताकर पहले वीडियो भेजा और फिर रजिस्ट्रेशन, मेंबरशिप, गोपनीयता और प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर ठगी शुरू कर दी. धीरे-धीरे पीड़ित से अलग-अलग खातों में कुल 11 लाख ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए गए.

सम्बंधित ख़बरें

Digital Arrest Scams in India
पुणे: साइबर ठगों ने रिटायर्ड अधिकारी से ऐंठे 1.19 करोड़, सदमे से मौत 
sad old man
डिजिटल अरेस्ट कर बुजुर्ग से ठगे 1.19 करोड़, सदमे में हो गई मौत 
man duped
लोन लेकर ट्रेडिंग में निवेश, और भारी रिटर्न... वायु सेना अधिकारी से 97 लाख का फ्रॉड  
Hotel manager brutally beaten with a plastic pipe
होटल मैनेजर ने मुफ्त में शराब देने से किया मना, आरोपी ने प्लास्टिक पाइप से कर दी पिटाई, Video 
Road accident
पुणे में तेज रफ्तार ट्रक ने मचाई तबाही, तीन वाहन चकनाचूर, दो लोग घायल 

पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रशेखर सावंत ने बताया कि यह मामला एक बड़े साइबर नेटवर्क से जुड़ा है, जिसे 'प्रेग्नेंट जॉब' या 'प्लेबॉय सर्विस' रैकेट कहा जाता है. यह गिरोह 2022 से देशभर में सक्रिय है और खासतौर पर बेरोजगार या आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को निशाना बनाता है.

फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम से शिकार बनाते हैं ठग

यह गैंग फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को ऐसे ऑफर देता है जिसमें कहा जाता है कि 'बांझ महिलाओं को गर्भवती बनाकर वो 5 से 25 लाख तक कमा सकते हैं. पीड़ितों से आधार, पैन और सेल्फी मांगी जाती है और फिर सिक्योरिटी फीस, टैक्स और होटल बुकिंग जैसे बहाने बनाकर लाखों रुपये ऐंठे जाते हैं.

Advertisement

ठग फर्जी एग्रीमेंट, नकली सर्टिफिकेट और यहां तक कि सेलिब्रिटीज के नाम से साइन किए गए दस्तावेज़ दिखाकर भरोसा दिलाते हैं. बाद में पीड़ितों को पुलिस कार्रवाई की धमकी देकर और पैसे वसूलते हैं.

जांच में पता चला है कि इस रैकेट का मुख्य अड्डा बिहार के नवादा जिले में है. यहां से पूरे देश में इस तरह की ठगी का नेटवर्क चलाया जा रहा है. पुलिस का मानना है कि इस गैंग ने अब तक करोड़ों रुपये की ठगी की है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Mokama Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement