'मुझे प्रेग्नेंट करो', विज्ञापन देख झांसे में आया बिजनेसमैन और गंवा दिए 11 लाख रुपये

महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक कॉन्ट्रैक्टर 'प्रेग्नेंट जॉब' नामक साइबर ठगी का शिकार हो गया. ठगों ने उसे एक ऑनलाइन विज्ञापन के जरिए झांसा दिया, जिसमें लिखा था 'एक पुरुष की तलाश है जो मुझे प्रेग्नेंट कर सके. विज्ञापन देखकर कॉन्ट्रैक्टर ने संपर्क किया और इसी के बाद उसके साथ 11 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी हो गई.

झांसे में आकर गंवाये 11 लाख रुपये

शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने खुद को महिला बताकर पहले वीडियो भेजा और फिर रजिस्ट्रेशन, मेंबरशिप, गोपनीयता और प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर ठगी शुरू कर दी. धीरे-धीरे पीड़ित से अलग-अलग खातों में कुल 11 लाख ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए गए.

पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रशेखर सावंत ने बताया कि यह मामला एक बड़े साइबर नेटवर्क से जुड़ा है, जिसे 'प्रेग्नेंट जॉब' या 'प्लेबॉय सर्विस' रैकेट कहा जाता है. यह गिरोह 2022 से देशभर में सक्रिय है और खासतौर पर बेरोजगार या आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को निशाना बनाता है.

फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम से शिकार बनाते हैं ठग

यह गैंग फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को ऐसे ऑफर देता है जिसमें कहा जाता है कि 'बांझ महिलाओं को गर्भवती बनाकर वो 5 से 25 लाख तक कमा सकते हैं. पीड़ितों से आधार, पैन और सेल्फी मांगी जाती है और फिर सिक्योरिटी फीस, टैक्स और होटल बुकिंग जैसे बहाने बनाकर लाखों रुपये ऐंठे जाते हैं.

ठग फर्जी एग्रीमेंट, नकली सर्टिफिकेट और यहां तक कि सेलिब्रिटीज के नाम से साइन किए गए दस्तावेज़ दिखाकर भरोसा दिलाते हैं. बाद में पीड़ितों को पुलिस कार्रवाई की धमकी देकर और पैसे वसूलते हैं.

जांच में पता चला है कि इस रैकेट का मुख्य अड्डा बिहार के नवादा जिले में है. यहां से पूरे देश में इस तरह की ठगी का नेटवर्क चलाया जा रहा है. पुलिस का मानना है कि इस गैंग ने अब तक करोड़ों रुपये की ठगी की है.

