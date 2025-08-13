महिला ने पुरुष बनकर रिश्तेदार के घर से लूटे 1 करोड़ रुपये से ज्यादा के गहने, गिरफ्तार

महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक 27 वर्षीय महिला ने पुरुष का वेश धारण कर अपनी बहन के ससुर के घर में घुसकर 1.5 करोड़ रुपये से अधिक के आभूषण लूट लिए. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. घटना सोमवार दोपहर वसई इलाके के मानिकपुर में हुई और महिला को उसी रात गुजरात के नवसारी से गिरफ्तार कर लिया गया.

सहायक पुलिस आयुक्त (अपराध) मदन बल्लाल ने बताया कि घर में घुसने के बाद आरोपी बुजुर्ग व्यक्ति को शौचालय की जांच करने के बहाने शौचालय में ले गई. जहां उन्हें अंदर से बंद कर दिया और फिर 1.4 किलोग्राम सोने के आभूषण व 2.3 किलोग्राम चांदी के सामान लेकर फरार हो गई. चोरी किए गए सामान की कुल कीमत 15084050 रुपये है.

पीड़ित की शिकायत के आधार पर उसी दिन भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत चोरी, डकैती और गलत तरीके से बंधक बनाने के आरोप में एक प्राथमिकी दर्ज की गई. मामले की जांच के लिए पुलिस ने 75 से 80 सीसीटीवी फुटेज की जांच की.

इस दौरान एक फुटेज मिली जिसमें एक व्यक्ति चोरी का सामान ले जाते हुए और उसे कहीं रखकर गायब होने से पहले दिखाई दे रहा था. जिसके बाद एक महिला ने उसे इकट्ठा किया.

तकनीकी निगरानी और खुफिया सूचनाओं के साथ जांचकर्ताओं को एक सूचना मिली कि गुजरात में पीड़िता का एक रिश्तेदार इस अपराध में शामिल हो सकता है. बल्लाल ने बताया कि त्वरित कार्रवाई करते हुए यहां से अपराध शाखा की एक टीम ने नवसारी पुलिस की सहायता से सोमवार देर रात गुजरात से ज्योति मोहन भानुशाली नामक महिला को गिरफ्तार कर लिया.

अधिकारी ने कहा कि पूछताछ के दौरान उसने खुद योजना बनाने की बात कबूल की. उसने बताया कि वह एक पुरुष का वेश धारण करके अपनी बहन के ससुर के घर गई. इसके बाद डकैती को अंजाम दिया. फिलहाल पुलिस ने चोरी का सारा सामान बरामद कर लिया है और मामले की आगे की जांच जारी है.

