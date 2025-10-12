हत्या को अंजाम देने के बाद से फरार थी महिला, पुलिस ने 5 वर्ष बाद किया गिरफ्तार

महाराष्ट्र के पालघर जिले में 2020 में हुए एक हत्या के मामले में आरोपी एक महिला को पांच साल से अधिक समय तक फरार रहने के बाद मुंबई से गिरफ्तार किया गया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

2020 से ही फरार थी आरोपी

सहायक पुलिस आयुक्त (अपराध) मदन बल्लाल ने बताया कि नालासोपारा इलाके की रहने वाली आरोपी डोलरिन अफरीन अहमद खान (27) ने 12 फरवरी, 2020 को पालघर के अर्नाला में प्रदीप दयाशंकर राय (23) की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी. फिर इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए घटना को अंजाम दिया.

प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी और पड़ोसी ठाणे जिले के बदलापुर निवासी व्यक्ति के बीच पैसे का विवाद अपराध का कारण था. इसके बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201 (साक्ष्य नष्ट करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

10 अक्टूबर को की गई गिरफ्तारी

अधिकारी ने बताया कि महिला के फरार रहने के कारण पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 299 के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था, जो फरार आरोपी की अनुपस्थिति में साक्ष्य दर्ज करने की अनुमति देता है.

बल्लाल ने कहा, "पिछले चार महीनों में, हमारी टीम ने उसका पता लगाने के प्रयास तेज़ कर दिए थे. एक विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए, हमने उसे मुंबई के कांदिवली में पाया और 10 अक्टूबर को उसे गिरफ्तार कर लिया. अब उसे आगे की जाँच के लिए अर्नाला पुलिस को सौंप दिया गया है."

