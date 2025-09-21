scorecardresearch
 

तीन महिलाएं और होटल मैनेजर... पटियाला का आरोपी पालघर में चला रहा था सेक्स रैकेट

महाराष्ट्र के पालघर जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां बोईसर इलाके के एक होटल में पुलिस ने छापेमारी कर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है. इस दौरान तीन महिलाओं को छुड़ाया गया, जबकि 39 वर्षीय होटल मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया, जो पंजाब के पटियाला का रहने वाला है.

पालघर के होटल में चल रहा था सेक्स रैकेट. (Photo: Representational)
पालघर के होटल में चल रहा था सेक्स रैकेट. (Photo: Representational)

महाराष्ट्र के पालघर में पुलिस ने एक होटल में दबिश देकर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में तीन महिलाओं को देह व्यापार से मुक्त कराया गया, जबकि होटल का मैनेजर पुलिस के हत्थे चढ़ गया. गिरफ्तार आरोपी पंजाब के पटियाला का रहने वाला है, जो पालघर के बोईसर इलाके में सेक्स रैकेट चला रहा था.

एजेंसी के अनुसार, पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई 18 सितंबर को हुी. लोकल क्राइम ब्रांच और मानव तस्करी निरोधक सेल की संयुक्त टीम को इस संबंध में जानकारी मिली थी. इसी के बाद बोईसर स्थित होटल में छापेमारी की गई. इस दौरान पता चला कि होटल में सेक्स रैकेट संचालित हो रहा है. पुलिस टीम ने मौके से तीन महिलाओं को रेस्क्यू किया.

जांच में सामने आया कि होटल मैनेजर पिछले कुछ समय से महिलाओं को बहला-फुसलाकर या दबाव बनाकर इस गंदे धंधे में धकेल रहा था. पुलिस ने कहा कि आरोपी इन महिलाओं का शोषण करके कमाए गए पैसों से जिंदगी चला रहा था. वह इसी से कमाई कर रहा था.

पुलिस ने 39 वर्षीय होटल मैनेजर को मौके से गिरफ्तार कर लिया है. उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है. फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है, ताकि इस पूरे रैकेट से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पता लगाया जा सके.

वहीं, रेस्क्यू की गई तीनों महिलाओं को पुनर्वास और देखभाल केंद्र भेज दिया गया है. वहां उन्हें काउंसलिंग और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के ऑपरेशन आगे भी लगातार चलाए जाएंगे.

