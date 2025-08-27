scorecardresearch
 

महाराष्ट्र के पालघर में बड़ा हादसा, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का पिछला हिस्सा... 2 लोगों की मौत और 9 घायल

महाराष्ट्र के पालघर में एक बड़ा हादसा हो गया. जहां एक अपार्टमेंट का पिछला हिस्सा एक चॉल पर गिर गया और दबने से 2 लोगों की मौत हो गई. जबकि 9 अन्य लोग घायल हैं. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पालघर में चॉल पर बिल्डिंग का पिछला हिस्सा गिरने से दो लोगों की मौत हो गई. (Photo: Screengrab)
महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई में एक इमारत का एक हिस्सा गिरने से दो लोगों की मौत हो गई. जबकि 9 अन्य घायल हो गए. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दी. फिलहाल घायलों को मुंबई के बाहरी इलाके विरार और नालासोपारा के अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

अधिकारी के मुताबिक वसई के नारंगी रोड पर स्थित चार मंजिला रमाबाई अपार्टमेंट का पिछला हिस्सा रात करीब 12.05 बजे पास की एक चॉल पर गिर गया. वसई-विरार नगर निगम (वीवीएमसी) के एक अधिकारी ने बताया कि बचावकर्मियों ने अब तक मलबे से 11 लोगों को निकाला है, जिनमें से कुछ गंभीर रूप से घायल हैं. जबकि 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया.

यह भी पढ़ें: गुजरात: अहमदाबाद में बिल्डिंग गिरी, मलबे में दबे लोगों को दमकल कर्मियों ने सुरक्षित निकाला

अपार्टमेंट के पिछले हिस्से के चॉल पर गिरने से हुआ हादसा

सूचना पर अग्निशमन विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की दो टीमों को दुर्घटनास्थल पर भेजा गया. पालघर के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी विवेकानंद कदम ने प्रारंभिक जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि रमाबाई अपार्टमेंट का पिछला हिस्सा बगल की चॉल पर गिर गया. 

कदम ने कहा कि दुर्भाग्य से हमने 24 वर्षीय आरोही ओमकार जोविल और 1 वर्षीय उत्कर्षा जोविल को खो दिया है. दोनों मलबे के नीचे बेहोश पाए गए और अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. घायलों को विरार और नालासोपारा के अस्पतालों में भेजा गया है.

अभी जारी है रेस्क्यू अभियान

इस वक्त हमारी प्राथमिकता यह है कि मलबे में कोई भी दबा न रहे. हम सभी को निकालने का प्रयास कर रहे हैं. फिलहाल भीड़ को नियंत्रित करने और रेस्क्यू अभियान में तेजी लाने के लिए घटनास्थल के चारों ओर एक अस्थायी बैरिकेड लगाया गया है.

इसके अलावा हम आस-पास की इमारतों की संरचनात्मक स्थिरता और ढहने के कारण का आकलन करने के लिए नगरपालिका अधिकारियों के साथ भी काम कर रहे हैं. एहतियात के तौर पर आसपास की इमारतों से निवासियों को अस्थायी रूप से बाहर निकाल दिया गया है. 

(एजेंसी इनपुट के साथ...)

---- समाप्त ----
