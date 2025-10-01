scorecardresearch
 

Feedback

महाराष्ट्र: प्लास्टिक कंपनी के गोदाम से 27 लाख रुपये का सामान चोरी, गार्ड के खिलाफ मामला दर्ज

महाराष्ट्र के पालघर से चोरी का एक मामला सामने आया है. चोरों ने यहां स्थित एक कपनी से 27 लाख रुपये की चोरी कर ली. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

Advertisement
X
प्लास्टिक कंपनी से 27 लाख का सामान चोरी. (Photo: AI-generated)
प्लास्टिक कंपनी से 27 लाख का सामान चोरी. (Photo: AI-generated)

महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक कंपनी के गोदाम से 27 लाख रुपये कीमत के मोटर पंप और केबल कथित तौर पर चोरी हो गए. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. चोरी की इस घटना को लेकर पुलिस ने सुरक्षा गार्ड के खिलाफ मामला दर्ज किया है. 

पुलिस अधिकारी ने बताया कि 25 सितंबर की शाम और 26 सितंबर की सुबह तालासरी इलाके के सावरोली स्थित एक निजी प्लास्टिक कंपनी में चोरी हुई. ताला साड़ी पुलिस स्टेशन के उप-निरीक्षक अमोल लक्ष्मण चिंधे ने बताया कि पाइप और मशीनरी बनाने में इस्तेमाल होने वाले चोरी के सामान में 15 लाख रुपये कीमत के मोटर पंप और 12 लाख रुपये कीमत के केबल शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: नोएडा में रिटायर्ड IAS अधिकारी के घर लाखों की चोरी, CCTV में पूरी वारदात कैद

सम्बंधित ख़बरें

suicide
पालघर में पत्नी की प्रताड़ना से दुखी शख्स ने की खुदकुशी, पिता पर भी लगाए गंभीर आरोप 
मां ने की बेटे की हत्या. (Photo: Representational )
खाने में चिकन मांगने पर बेटे की हत्या, महिला ने बेलन से पीट-पीट कर ले ली जान 
मां ने ले ली बेटे की जान (Photo: AI-generated)
बेटे ने खाने में मांग लिया चिकन, गुस्साई मां ने बेलन से पीट-पीट कर ले ली बच्चे की जान 
मुंबई पर आईएमडी का रेड अलर्ट
मुंबई-ठाणे में Rain Alert: Air India की Travel Advisory 
आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज.(Photo: Screengrab)
2.8 करोड़ के ड्रग्स के साथ नाइजीरियन नागरिक गिरफ्तार, अपार्टमेंट से चल रहा था अवैध कारोबार 

पुलिस ने शुरू की जांच

अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि एक दिन में ड्यूटी पर तैनात जनरल काउंसिल को बिना सुरक्षा के छोड़ दिया गया था. पुलिस ने बताया कि कंपनी के मैनेजर की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत सुरक्षा गार्ड के खिलाफ चोरी और सेंधमारी का मामला दर्ज किया गया है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 2800 रुपये की चोरी के चक्कर में पेट्रोल पंप मालिक को लगाया 9 लाख का चूना, CCTV में कैद वारदात

अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है. जल्द ही चोरी की घटना की घटना का खुलासा कर दिया जाएगा. आपको बता दें कि बीते दिनों भी महाराष्ट्र के ठाणे की एक कंपनी से चोरी हुई थी और चोरों ने लाखों का सामान चुरा लिया था. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement