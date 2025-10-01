महाराष्ट्र: प्लास्टिक कंपनी के गोदाम से 27 लाख रुपये का सामान चोरी, गार्ड के खिलाफ मामला दर्ज

महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक कंपनी के गोदाम से 27 लाख रुपये कीमत के मोटर पंप और केबल कथित तौर पर चोरी हो गए. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. चोरी की इस घटना को लेकर पुलिस ने सुरक्षा गार्ड के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि 25 सितंबर की शाम और 26 सितंबर की सुबह तालासरी इलाके के सावरोली स्थित एक निजी प्लास्टिक कंपनी में चोरी हुई. ताला साड़ी पुलिस स्टेशन के उप-निरीक्षक अमोल लक्ष्मण चिंधे ने बताया कि पाइप और मशीनरी बनाने में इस्तेमाल होने वाले चोरी के सामान में 15 लाख रुपये कीमत के मोटर पंप और 12 लाख रुपये कीमत के केबल शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: नोएडा में रिटायर्ड IAS अधिकारी के घर लाखों की चोरी, CCTV में पूरी वारदात कैद

पुलिस ने शुरू की जांच

अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि एक दिन में ड्यूटी पर तैनात जनरल काउंसिल को बिना सुरक्षा के छोड़ दिया गया था. पुलिस ने बताया कि कंपनी के मैनेजर की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत सुरक्षा गार्ड के खिलाफ चोरी और सेंधमारी का मामला दर्ज किया गया है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 2800 रुपये की चोरी के चक्कर में पेट्रोल पंप मालिक को लगाया 9 लाख का चूना, CCTV में कैद वारदात

अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है. जल्द ही चोरी की घटना की घटना का खुलासा कर दिया जाएगा. आपको बता दें कि बीते दिनों भी महाराष्ट्र के ठाणे की एक कंपनी से चोरी हुई थी और चोरों ने लाखों का सामान चुरा लिया था.

---- समाप्त ----